Roma, Totti punta ai "mille tacchi"

foto SportMediaset 20:55 - Il colpo di Totti è il colpo di tacco. Cucchiaio a parte, il suo pezzo pregiato è proprio il pregevole tocco di fino: una finezza che ha mandato in gol compagni come Cassano e Tonetto, una finezza che ha fatto stropicciare gli occhi a molti, ma con la quale non ha mai esultato. Nessuno dei 270 gol messi a segno in carriera è arrivato dal 'tocchetto'; con il Bologna ha l'occasione di provarci e, magari, raggiungere quota 1.000. - Il colpo di Totti è il. Cucchiaio a parte, il suo pezzo pregiato è proprio il pregevole tocco di fino: una finezza che ha mandato in gol compagni come Cassano e Tonetto, una finezza che ha fatto stropicciare gli occhi a molti, ma con la quale non ha mai esultato. Nessuno deimessi a segno in carriera è arrivato dal 'tocchetto'; con ilha l'occasione di provarci e, magari, raggiungere quota 1.000.

Che il colpo di tacco sia il numero preferito di Totti è dimostrato dal fatto che, in due partite di campionato, il capitano ha già accarezzato 9 volte il pallone in quel modo. Tra Catania e Inter - secondo i dati recuperati dalla Gazzetta dello Sport - sono 9 i passaggi. Fino alla seconda giornata di campionato, il Pupone, da quando gioca, ne ha totalizzati 743 in serie A, e alcuni sono stati eccellenti. Chiedere a Tonetto che ha segnato a seguito di una magia di Totti, o a Cassano, che ha steso la Juve dopo un colpo... di tacco dell'ottavo Re di Roma. Il signor Totti è a un passo, a 4 'tacchi' da questo personalissimo record. 11 in Europa League, 83 in Coppa Italia, ben 95 in Champions, 55 in Coppa Uefa e 'solo' 9 in Supercoppa. Gli piace, è affezionato al tocchetto, tanto da distribuirlo in tutte le competizioni, ma non ha mai potuto esultare con il suo pezzo forte. Con il cucchiaio sì, ma con il tacco no. E allora - a Totti! - , provaci con il Bologna, magari ti andrà bene. In ogni caso, 1.000 di questi... tacchi.