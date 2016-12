Cambi veloci: il vizio di Prandelli

foto SportMediaset Italia Cesare Prandelli per non cadere nella stessa tentazione subìta in Ucraina. Con la Bulgaria come contro la Spagna, il vizietto di Cesare si è ripalesato in tutta la sua beffardaggine: tre cambi veloci e successivo infortunio a lasciare in inferiorità numerica l'Italia. Nella finale di Kiev toccò a Thiago Motta, a Sofia è stato il turno di De Rossi. Sono passati sessantotto giorni dalla finale di Kiev, ma non sono bastati al ct dell'per non cadere nella stessa tentazione subìta in Ucraina. Con lacome contro la, il vizietto di Cesare si è ripalesato in tutta la sua beffardaggine: tre cambi veloci e successivo infortunio a lasciare in inferiorità numerica l'Italia. Nella finale di Kiev toccò a, a Sofia è stato il turno di

"Errare è umano, perseverare è diabolico" si dice. E in questo vizietto il ct della Nazionale è un vero e proprio diavolo. Palcoscenici diversi, squadre diversi e - per fortuna - risultati diversi, ma lo stesso grave errore. Prandelli a Kiev come a Sofia è stato preso da una voglia di cambiare tutto troppo repentina. Tre cambi in rapida serie, squadra rivoltata come un calzino in fretta, troppa fretta. L'infortunio di Thiago Motta dopo i tre cambi nella finale con la Spagna avevano messo la parola fine al match più importante della carriera del selezionatore, con la squadra sotto di due gol e in dieci uomini dopo le sostituzioni di Balzaretti per l'acciaccato Chiellini, Di Natale per Cassano all'intervallo e lo stesso Motta per Montolivo. In Bulgaria la scena è stata simile: Diamanti per Giaccherini, Peluso per Ogbonna e Destro per Giovinco nel giro di nove minuti e con un quarto d'ora abbondante da giocare sul risultato di 2-2. Anche a Sofia però il destino ha voluto smascherare l'azzardo di Prandelli con l'infortunio di De Rossi, già acciaccato alla vigilia, che ha lasciato gli azzurri in dieci a difendere il punto. Ripetiamo, perseverare è diabolico.