Prandelli: "Il punto va bene"

Ma non esattamente felice, dicevamo: "Per andare al Mondiale, si deve passare per questi campi e farsi trovare preparati - dice infatti il ct -. Troveremo sempre squadre che ci affrontano cosi', dobbiamo giocare con una determinazione diversa e altri ritmi''.

Prandelli ribadisce di non essere deluso "perché mi aspettavo questa partita così difficile". Però quando la doppietta di Osvaldo ha portato gli azzurri avanti, "abbiamo pensato di poter vincere la partita con quel ritmo: per questo i primi a essere delusi sono i giocatori. Mi aspettavo che fosse difficile, ma non che noi l'affrontassimo così. L'avevamo preparata diversamente. La Bulgaria è stata più squadra".



Promosso a pieni voti Osvaldo ("La sua determinazione, il suo impatto alla gara sono davvero da elogiare"), c'è una parola di incoraggiamento anche per Giovinco: "Occasione fallita? Non la vedo così. Per me ha giocato un'ottima partita. Si è fatto trovare pronto, ha cercato la porta in un paio di occasioni". Resta la sensazione generale di una partita in cui l'Italia ha sempre subito: "Non ho pensato che fosse fatta dopo la fine del primo tempo. Anche sul 2-1, ero convinto che si dovesse fare il terzo gol", sottolinea Prandelli. "Sul loro pari, abbiamo giocato su un fuorigioco loro che c'era e non c'era, e alla fine mi dicono che c'era, ma non conta questo - aggiunge - Dovevamo difendere diversamente".

Una parola per De Rossi (Contrattura al bicipite femorale: salterà Malta), la cui uscita ha lasciato l'Italia in 10: "Se ha giocato è perché era disponibile. Pentito di aver fatto la terza sostituzione presto? No, perché l'infortunio non si può prevedere - si difende Prandelli - De Rossi ha sentito un muscolo contratto, voleva rientrare ma siamo stati noi a dirgli che non era il caso di rischiare. E quanto ai cambi, io non ho paura di farli".

Di positivo c'è il risultato: "Il pari non faceva certo parte della mia strategia, ma va bene. Non mi pare che l'Italia abbia mai vinto, qui: ci deve essere qualcosa di particolare". "Ho molto più entusiasmo di prima. Arrivare al Mondiale è il sogno di ognuno, tifosi e allenatori - spiega il ct -. Questo può essere un periodo interlocutorio tra l'Europeo appena giocato e il futuro, ma io non lo vivo con apprensione: ho a disposizione molti ragazzi interessanti", aggiunge Prandelli prima di chiarire che il "il 3-5-2 scelto per questa partita non è una via definitiva: il modulo dipenderà dai giocatori".



BARZAGLI: "SI POTEVA FARE MEGLIO"

Sulla stessa linea d'onda di Prandelli è sintonizzato Barzagli: "Per come si è messa la partita, il pari ci può stare, siamo rimasti anche con un giocatore in meno, non è stata la partita che volevamo fare e c'è ancora molto da lavorare". "Siamo stati un po' lenti di idee - confessa il difensore della Juventus - perché appena abbiamo pressato un attimo abbiamo subito fatto due gol e quasi facevamo il terzo. Poi ci siamo abbassati, abbiamo fatto il gioco loro, abbiamo preso il secondo gol, abbiamo rischiato di prenderne un altro e visto che eravamo in dieci va bene così. Ci è mancata un po' di compattezza, sapevamo che avrebbero giocato sulle ripartenze, sui nostri errori ed è lì che si è decisa la partita. Sapevamo comunque che sarebbe stata dura, conoscevamo le difficoltà che potevamo incontrare e tutto sommato ci può stare il punto. Ora ripartiamo, sapendo che possiamo fare molto meglio". Da Barzagli nessun rammarico sulla seconda rete bulgara, in sospetta posizione irregolare ("Sono cose che succedono, non andiamo a recriminare sul fuorigioco millimetrico"), complimenti per Ogbonna ("Finché siamo stati in partita, siamo andati tutti bene, ha dimostrato grande personalità") e niente critiche sul cambio di modulo in corsa con l'ingresso di Diamanti al posto di Giaccherini, due minuti prima del 2-2: "Eravamo in un momento di difficoltà, il cambio poteva starci - commenta - Non era una situazione facile, alla fine abbiamo retto e ora cerchiamo di voltare pagina e fare meglio".



OSVALDO: "NOTTE DA RICORDARE"

Ovviamente diverso lo stato d'animo di Osvaldo, autore di una doppietta: "E' una notte per me da ricordare, sono contento per i due gol, peccato per il risultato: era meglio se si vinceva". L'italo-argentino spiega ancora: "Sapevamo che era una gara difficile. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo siamo andati un po' in difficoltà. Anche loro hanno fatto una buona partita, credo che il risultato sia giusto. Comunque è stata una buona partita contro un avversario difficile". Buona anche l'intesa con Giovinco: "Abbiamo fatto buoni scambi, a momenti abbiamo fatto bene, a volte non abbiamo trovato gli spazi, io mi trovo bene a giocare con lui". Una dedica speciale per la sua prima doppietta con la maglia azzurra: "La voglio dedicare a mia figlia Vittoria, ogni volta che va in chiesa dice una preghierina e mette delle candeline per me".