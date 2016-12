L'Italia stecca in Bulgaria: 2-2

- Inizia con un mezzo passo falso il cammino di avvicinamento dell'al Mondiale che si terrà nel 2014 in Brasile. Nel primo match del Gruppo B, gli Azzurri hanno sofferto oltremodo in casa delladi Penev strappando a fatica ilfinale. Vantaggio bulgaro conal 30', ribaltato nel giro di tre minuti (36' e 39') dalla doppietta di. Nella ripresa Giovinco fallisce il tris e(66') punisce Buffon in contropiede.

LA PARTITA

Sicuramente si sognava un finale diversoper le sue prime reti con la maglia Azzurra. Un finale meno amaro pensato ma non trovato nemmeno dache dalla prima uscita ufficiale del nuovo corso esce con le ossa non rotte, ma quasi. Sì perché il risultato alla fine dei conti è addirittura oro colato per quanto (non) fatto vedere in campo dall'che a Sofia ha sofferto la fisicità bulgara per buona parte del match. L'improvviso vantaggio, costruito in tre minuti (tra il 36' e il 39') dall'attaccante della, era un premio immeritato per quanto espresso in campo, con lapadrona del gioco fino al giusto vantaggio di Manolev alla mezz'ora con un tiro da fuori area.

Proprio la rete dell'esterno bulgaro, migliore in campo per distacco anche sullo stesso Osvaldo, sembrava aver svegliato l'Italia soporifera giunta in Bulgaria per una scampagnata di salute. Una condizione ancora precaria mista alla presunzione di chi pensa (ma non sa) di essere forte. E invece al Vasil Levski gli azzurri sono stati messi subito sotto da una Bulgaria indemoniata, convinta dal proprio ct (capace di incassare il 'no' di Berbatov e rinunciare a Bojinov in scioltezza) a riconquistare l'amore della gente, quella stessa che nel finale invece di festeggiare, si è messa a fare a botte con le forze dell'ordine. Il campo invece ha restituito una Bulgaria unita, imprevedibile, tonica e scattante. Tutto il contrario dell'Italia che, exploit di Osvaldo a parte (sinistro in area su mischia e colpo di testa deviato da Ivanov), ha sofferto terribilmente sugli esterni con un Maggio irriconoscibile, e ha perso De Rossi a metà ripresa per un problema ai flessori. I propositi di Prandelli sono più che buoni con un materiale potenzialmente ottimo. Per metterli in pratica però serve tempo e, forse, un pizzico di presunzione in meno. Roma non è stata costruita in un giorno, figurarsi un'intera nazionale.

LE PAGELLE

Manolev 7 - L'esterno del PSV Eindhoven sembrava aver fatto il pieno di benzina prima di partire. Visti i prezzi in Italia, sarebbe anche una spiegazione plausibile al maggior numero di chilometri percorsi con qualità prima di fermarsi. Sblocca il risultato con un bel tiro dalla distanza, ma è un pericolo costante fino al fischio finale.

Buffon 7 - Se Manolev veste i panni del supereroe in Bulgaria, Buffon incarna perfettamente il ruolo di antagonista. Il portierone azzurro è incerto sul primo gol, ma porta a casa la pagnotta con un paio di interventi prodigiosi nella ripresa.

Osvaldo 7 - Primi gol in azzurro e di conseguenza prima doppietta. Ripaga la fiducia del ct con un'ottima prestazione che però non porta la vittoria. Testa, piede e acrobazie: il potenziale è da Ferrari.

Maggio 5 - Quando indossa la maglia della Nazionale l'esterno del Napoli spesso e volentieri è vittima di un'involuzione inspiegabile. Dalla sua parte arrivano i pericoli maggiori per i buchi lasciati, in più non spinge praticamente mai.

NELLA PAGINA SEGUENTE CRONACA E TABELLINO >>>