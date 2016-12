Valencia, braccio rotto per Piatti

foto SportMediaset 15:38 - Una rovesciata spettacolare e poi il crac. E' costata cara una partitella di "footvolley" a Pablo Piatti, attaccante del Valencia. L'argentino si è rotto il braccio destro cadendo male a terra dopo aver tentato una "forbice" durante gli allenamenti. Secondo quanto riferito dai medici della società spagnola, che hanno effettuati i primi accertamenti, Piatti si è fratturato il radio e potrebbe stare lontano dai campi di gioco per circa due mesi. - Una rovesciata spettacolare e poi il crac. E' costata cara una partitella di "footvolley" a, attaccante del. L'argentino si è rotto il braccio destro cadendo male a terra dopo aver tentato una "forbice" durante gli allenamenti. Secondo quanto riferito dai medici della società spagnola, che hanno effettuati i primi accertamenti,si è fratturato il radio e potrebbe stare lontano dai campi di gioco per circa due mesi.

Tutto è successo in pochi istanti, durante una partitella di footvolley, un esercizio frequente negli allenamenti, dove si mischia il calcio con la pallavolo. Piatti si è avventato sulla palla tentando una rovesciata, ma si è infortunato cadendo a terra malamente.



Il giocatore ha abbandonato il terreno di gioco con evidenti gesti di dolore ed è stato sottoposto a una prima indagine da parte dei medici del Valencia nello spogliatoio della squadra. Subito dopo l'attaccante argentino ha abbandonato il centro di allenamento per svolgere ulteriori esami per determinare la portata esatta della frattura. Al momento la diagnosi non è stata ancora comunicata, ma si teme un lungo stop intorno ai sessanta giorni.