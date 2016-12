"Faremo a gara per averlo a cena"

ha già conquistato tutti a, in particolare i suoi nuovi compagni di squadra.n, capitano della squadra australiana, si dice addirittura pronto e disponibile a consegnarli la fascia da capitano: "Se l'allenatore vorrà così io sosterrò al 100% la scelta del club. Abbiamo seguito la sua conferenza ine sono certo che faremo a gara per decidere chi per primo lo inviterà a un barbecue".

L'ammirazione è tanta in casa Sydney per l'ex bandiera bianconera, dopo le tante vittorie portate a casa con la Juventus. "Dopo la conferenza, tra noi giocatori ci sono state diverse telefonate e messaggi ad Alex su Facebook e Twitter", ha dichiarato McFlynn.

I complimenti per Del Piero sono arrivati anche dal centrocampista Brett Emerton, che ha militato in Europa, nel Feyenoord e Blackburn: "E' tra i migliori, ha ottenuto tutto nel mondo del calcio: ha vinto la Coppa del Mondo, campionati, è semplicemente un giocatore eccezionale. Lo ammiro per i successi e le sue capacità e sarà un onore potersi allenare con lui. Sarà un esempio per i giocatori più giovani", ha concluso Emerton.

Mentre in Italia si sente già la mancanza di Alex (espressa da Totti, Osvaldo, Tommasi e tanti suoi ex compagni), a Sydeney non vedono l'ora di vederlo in azione ed esultare per i suoi gol e tra una gara e l'altra ci sarà tempo, anche, per una cena con i nuovi compagni, com'è solito fare in Australia.