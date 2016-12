Abidal migliora, rientro più vicino

- Una data precisa, al momento, ancora non c'è. Mamigliora giorno dopo giorno e a sei mesi dal trapianto di fegato è già tornato a correre e a calciare. Dopo l'intervento ha perso molto peso, ma ora sta recuperando 800 grammi alla settimana e ha già ripreso sei chili. Potrebbe tornare in campo già a dicembre, ma saranno i medici a stabilire se sarà idoneo per la Liga e la Nazionale, o dovrà accontentarsi di un campionato minore.

Per riprendere la forma il francese si allena quattro volte a settimana, con un'intensità e una forza incredibile. "In questi casi nel recupero la forza di volontà è fondamentale e Abidal non msette mai di essere combattivo e positivo", ha spiegato il dottor Juan Carlos Garcia-Valdecasas, primario del reparto di Chirurgia Generale e Trapianti dell'ospedale di Barcellona. "Qualche giorno fa Abidal mi ha detto: tranquillo dottore, sto alla grande", ha aggiunto il medico. "Se starà bene non ci sono ragioni per cui non dovrebbe giocare", ha proseguito.

Ad ogni modo l'appuntamento per capire se Abidal tornerà a vestire la maglia del Barcellona è fissato per fine anno. Fino ad allora il difensore francese svolgerà un piano di recupero mirato, graduale e sempre più intenso. L'obiettivo di Eric è chiaro: vuole tornare a giocare. I suoi compagni del Barcellona lo aspettano e il suo nome figura anche nella lista Champions blaugrana. Tutto è pronto per il secondo miracolo di Abidal.