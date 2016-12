Italia, Giovinco si prende il numero "10"

- Alla Juve non glielo hanno dato e lui se l'è preso in azzurro.scenderà in campo contro la Bulgaria con il tanto desiderato. In Nazionale sono i giocatori a decidere, in base al numero delle presenze, e la "Formica Atomica" non ha avuto dubbi. Sta di fatto che nella prima uscita dell'Italia per la qualificazione ai Mondiali 2014, Giovinco sarà titolare con al fianco Osvaldo.

Gli occhi, comunque, saranno tutti per lo juventino, che dopo aver superato il primo esame da quando è tornato a Torino, adesso è atteso a prendere le redini della squadra di Prandelli. ''Giovinco si è preso il 10, si è preso in carico tutte le responsabilità", ha detto il ct italiano visibilmente soddisfatto.

Se sarà Giovinco o meno la luce della giovane Italia formato Juve (in campo sette bianconeri da titolari), lo sapremo solo più avanti, ma intanto Sebastian con il gesto della 10 sembra essersi preso quelle responsabilità che tutti gli avevano chiesto.

PRANDELLI: "IL MONDIALE E' IL SOGNO DI TUTTI"

"Ho molto più entusiasmo di prima. Arrivare al Mondiale è il sogno di ognuno, tifosi e allenatori". Parole del commissario tecnico della Nazionale Cesare Prandelli, a poche ore dalla sfida di Sofia con la Bulgaria, valida per le qualificazioni a Brasile 2014. "Questo - spiega il mister azzurro - può essere un periodo interlocutorio tra l'Europeo appena giocato e il futuro, ma non lo vivo con apprensione. Ho a disposizione molti ragazzi interessanti". In merito al modulo che adotterà questa sera e di ciò che chiede ai suoi giocatori, Prandelli chiarisce: "Il 3-5-2 scelto per questa partita non è una via definitiva, dipenderà dai giocatori. In ogni caso, voglio vedere nella nuova Nazionale personalità, dobbiamo avere la capacità di assorbire la pressione dell'avversario senza disunirci e sfruttare le fasce per la profondità". Dal ct arriva poi un messaggio di augurio ad Alessandro Del Piero per la sua nuova avventura in Australia, con la maglia del Sydney. "Al di là del calciatore - dice Prandelli - ha rappresentato la serietà e la professionalità, sempre vissute col sorriso".