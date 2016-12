Italia Under21: 7-0 e playoff Euro2013

- Dopo il trionfo in terra d'Olanda, l'di Devis Mangia dilaga nel penultimo match di qualificazione all'Europeo di categoria. A Casarano gli Azzurrini hanno superato senza difficoltà i pari età delcon un divertente. Doppiette perdell'Atalanta edel Milan. Un gol a testa per. Grazie a questo successo l'è qualificata ai playoff per gli Europei.

Bastava un pareggio all'Italia per staccare il biglietto per i playoff d'accesso a Euro2013, ma Devis Mangia alla vigilia era stato chiaro: più del risultato, quasi scontato, contava l'atteggiamento in campo. Il 38enne ct ex Palermo avrà dunque di che gioire visto l'impegno messo in campo dai suoi ragazzi contro i parità del Liechtenstein. Sette gol proprio come all'andata (finì 7-2), ma questa volta senza subirne. A deliziare il caloroso pubblico di Casarano ci ha pensato la 'zanzara' De Luca, neoacquisto dell'Atalanta, capace nel primo tempo di andare in gol due volte (8' e 39') e servire un assist al bacio per Ciro Immobile (28'). Prima dell'intervallo arriva anche il pokerissimo azzurro con El Shaarawy (44') e Viviani (45') centrocampista classe Roma in prestito al Padova. Nella ripresa è poco più di un allenamento con El Shaarawy (54') in gol di potenza e Jacopo Sala (81'), l'attaccante dell'Amburgo, che si procura e trasforma il rigore del 7-0 finale.

ITALIA U21 - LIECHTENSTEIN U21 7-0

ITALIA U21: Bardi; De Sciglio, Romagnoli, Capuano, Frascatore; El Sharaawy, Marrone, Viviani, Florenzi; Immobile, De Luca. A disp.: Colombi, Masi, Faraoni, Sala, Longo, Gabbiadini. All.: Mangia.

LIECHTENSTEIN U21: Tichy; Brändle, Gür, Flatz, Sele; Heeb, Ospelt, Duelli, Wolfinger; Eberle (C), Kieber. A disp.: Caluori, Büchel, Foser, Beck, Eggenberger. All.: Pauritsch.

Arbitro: Vasilis Dimitriou (Cipro)

Marcatori: 7' De Luca, 27' Immobile, 38' De Luca, 44' El Sharaawy, 45' Viviani, 53' El Sharaawy, 81' rig. Sala.

Espulsi: 36' Gur (L)