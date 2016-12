Toni-Borriello: "Rimettiamoci in gioco"

foto SportMediaset 16:37 - Sessantasei reti di ritorno sulla via della Serie A. A Genova e Firenze hanno riabbracciato i loro bomber, Marco Borriello e Luca Toni, e con essi i sogni di un campionato di livello. "Riconquisteremo i tifosi" annunciano a distanza i due attaccanti, prima di dedicarsi alla loro nuova avventura. "Ho rinunciato alla Champions per il Genoa, farò almeno 15 gol" promette Borriello. "E' come non essere mai andato via" risponde Toni in contemporanea. - Sessantasei reti di ritorno sulla via della Serie A. A Genova e Firenze hanno riabbracciato i loro bomber,, e con essi i sogni di un campionato di livello. "Riconquisteremo i tifosi" annunciano a distanza i due attaccanti, prima di dedicarsi alla loro nuova avventura. "Ho rinunciato alla Champions per il Genoa, farò almeno 15 gol" promette. "E' come non essere mai andato via" rispondein contemporanea.

BORRIELLO AL GENOA: "FARO' ALMENO 15 GOL" Dopo le esperienze piuttosto negative di Milan, Roma e Juventus, Marco Borriello è tornato a vestire la maglia rossoblù del Genoa dove nel 2007-08 esplose segnando 19 reti in 35 partite. Un ritorno con la stessa maglia di quell'anno, la 22, dovuto alla voglia di Preziosi di rivederlo a Marassi: "Tra di noi c'è una grande stima. Dovevo venire qui anche l'anno scorso, poi Sabatini mi tolse dal mercato. L'accoglienza - spiega Borriello - è stata molto calorosa anche se qualcuno è rimasto scettico per la mia esultanza contro, ma io non sono un ruffiano e quando segno, esulto". Il Genoa non è stata una sorta di ultima spiaggia per l'attaccante napoletano: "Potevo andare a giocare la Champions - rivela -, ma in questo momento della mia carriera il Genoa e Genova possono aiutarmi a rilanciarmi. Mi servono tranquilittà, serenità e continuità. Con queste componenti i miei gol li ho sempre fatti e anche quest'anno l'obiettivo è farne almeno 15".

TONI ALLA FIORENTINA: "COME SE NON FOSSI MAI ANDATO VIA" ''Sono qui per rimettermi in gioco, cercherò di giocare dal primo minuto, ho visto la partita di Totti con l'Inter, lui ha un anno più di me: mi sono detto, se c'è la testa tutto è possibile''. Così Luca Toni durante la presentazione del suo ritorno a Firenze dopo 5 stagioni in cui ha vinto il titolo di capocannoniere e la Scarpa d'Oro. ''Negli Emirati ho fatto una bella esperienza, avevo un contratto fino a dicembre ma non era il calcio che volevo io - ha continuato l'attaccante 35enne -. Mi sono detto, se smetto smetto, altrimenti continuo nel calcio vero''. ''Per fortuna - ha aggiunto sorridendo - Berbatov non è arrivato e io sono qui, ho tanta voglia, tanta adrenalina, questa è una sfida che mi piace e sento di poter dare ancora qualcosa a questo calcio''.

Tra i grandi attaccanti alla ricerca di un riscatto c'è anche Alberto Gilardino che riparte dal Bologna. Una scelta che ha un po' sorpreso, ma l'attaccante campione del mondo nel 2006 è convinto che sia quella giusta. Sabato scorso il debutto contro il Milan a partita in corso, non è andata bene, ma ci sarà tempo per riscattarsi. Intanto, oggi, la conferenza stampa di presentazione. "Bologna è un'altra sfida di cui sono felicissimo. Sono venuto qua con grandissimi stimoli, voglio mettermi ancora alla prova e dare tanto per questa maglia", ha spiegato l'ex Milan.