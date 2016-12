Primavera: Roma, gioia Supercoppa

foto SportMediaset 23:14 - La Roma supera l'Inter e si aggiudica la Supercoppa Primavera. A Busto Arsizio, i giallorossi vincono per 2-1 grazie alle reti di Bumba (4'), a segno con un colpo di testa, e Frediani (46' pt), bravo ad anticipare Dalle Vedove e infilarlo in diagonale. Nella ripresa, un destro di Livaja (14') su punizione riapre la gara ma non basta: il trofeo va ai giallorossi di De Rossi. Nel primo tempo viene espulso M'Baye (37') per una manata a Frediani. - Lasupera l'e si aggiudica la. A Busto Arsizio, i giallorossi vincono per 2-1 grazie alle reti di Bumba (4'), a segno con un colpo di testa, e Frediani (46' pt), bravo ad anticipare Dalle Vedove e infilarlo in diagonale. Nella ripresa, un destro di Livaja (14') su punizione riapre la gara ma non basta: il trofeo va ai giallorossi di De Rossi. Nel primo tempo viene espulso M'Baye (37') per una manata a Frediani.

La Roma, in campo col 4-3-3, nel primo tempo si mostra decisamente superiore soprattutto dal punto di vista tattico: squadra corta, centrocampo solido ed esterni d'attacco (Frediani e Bumba) vivaci e di grande qualità. Tempo quattro minuti e proprio le due ali giallorosse confezionano il vantaggio: cross da destra di Frediani e colpo di testa di Bumba (in sospetto fuorigioco), bravo a infilare sotto la traversa. L'Inter si affida a Livaja, boa al centro dell'attacco, che catalizza su di sé ogni pallone. La manovra dei nerazzurri, lenta e macchinosa, permette però alla squadra di De Rossi di controllare la gara senza troppe preoccupazioni. Il match, per la Roma, si mette ancora meglio al 37', quando M'Baye colpisce Frediani al volto con una manata: per l'arbitro è rosso diretto e l'Inter si ritrova in dieci uomini. Proprio dal settore presidiato dal senegalese, la fascia sinistra, al 46' del primo tempo arriva il 2-0 che mette in ginocchio la banda di Bernazzani: Ricci recupera palla a centrocampo e lancia a destra Frediani, che anticipa il portiere interista e lo fa secco in diagonale.



Sotto di due reti e con l'uomo in meno, i nerazzurri trovano la forza di reagire nella ripresa: Forte spaventa subito un incerto Svedkauskas, poi è Livaja (14') a rimettere in carreggiata i suoi con un destro (sugli sviluppi di una punizione a due) che sorprende il portiere della Roma. A questo punto l'Inter ci crede e, nonostante l'inferiorità numerica, alza il proprio baricentro costringendo gli uomini di De Rossi ad arretrare nella propria metà campo. La Beneamata, al 33', sfiora il 2-2 con Livaja (gran risposta del portiere giallorosso) che poi, a tre minuti dal termine, trova il pareggio annullato per fuorigioco. La Roma si salva e, dopo il trionfo nella Coppa Italia della passata stagione, incornicia una Supercoppa strappata ai campioni d'Italia.



IL TABELLINO

INTER-ROMA 1-2

Iinter (4-2-3-1): Dalle Vedove; Bandini (42' st Zaro), Donkor, Pasa, M'baye; Benassi, Duncan; Forte (9' st Belloni), Acampora, Garritano (38' st Terrani); Livaja. A disp.: Cincilla, Guglielmotti, Eguelfi, Bangoura, Del Piero, Tassi, Ivusic, Colombi, Gabbianelli. All. Bernazzani

Roma (4-3-3): Svedkauskas; Rosato, Calabresi, Carboni, Yamnaine; Ricci (37' st Somma), Lucca, Cittadino (20' st Mazzitelli); Frediani (32' st Ferri), Ferrante, Bumba. A disp.: Zonfrilli, Sammartino, Di Gioacchino, Minicucci, Pagliarini, Ricci, Terriaca, Gonzalez, Romano. All.: De Rossi

Arbitro: Maresca

Marcatori: 4' Bumba (R), 46' pt Frediani (R); 14' st Livaja (I)

Ammoniti: Cittadino, Ricci, Frediani, Rosato (R); Forte, Livaja, Donkor, Benassi (I)

Espulsi: 37' M'Baye (I)