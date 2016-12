Italia, a Sofia Giovinco-Osvaldo

- Buone notizie perinfatti ha ripreso a correre ed è stato schierato in allenamento nella formazione titolare dell'Italia. Con lui anche Ogbonna, mentre Pazzini è rientrato in gruppo nel pomeriggio. Il ct in vista della Bulgaria ha provato diverse soluzioni, ma per l'attacco ha insistito sulla coppia. Probabile il loro impiego dal primo minuto a Sofia, consugli esterni.

Prandelli ha provato De Rossi, in quella che appare come la formazione anti-Bulgaria, a centrocampo con Pirlo e Marchisio con Maggio e Giaccherini esterni e la coppia Osvaldo-Giovinco in attacco. Anche, alle prese con un fastidio al ginocchio, sembra aver superato i suoi guai fisici.

OSVALDO: "SENTO LA STIMA DI PRANDELLI"

"Non so se a Sofia partirò titolare, la scelta spetta a Prandelli, ma io sono pronto e mi auguro di giocare". Pablo Daniel Osvaldo è in pole per una maglia nell'attacco dell'Italia che venerdì debutterà in casa della Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali del 2014. "Alla maglia azzurra ho sempre pensato e so che il ct ha sempre avuto stima nei miei confronti - ha proseguito l'attaccante della Roma -. L'anno scorso non ero al meglio della condizione nell'ultima parte del campionato ed è questo il motivo per cui non sono andato agli Europei".