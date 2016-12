"Del Piero riempirà gli stadi"

riprenderà la sua carriera dall'Australia, più precisamente dal. Alex però non sarà il primo italiano ad aver vestito i colori della squadra oceanica. Prima di lui, nel 2006, è toccato ache in esclusiva a, rivela: "Fu un'esperienza fantastica. La scelta di Del Piero? Dopo tante battaglie vorrà divertirsi con la famiglia e senza pressioni. Il suo arrivo riempirà gli stadi".

Nella sua infinita carriera c'è stata anche un'apparizione al Sydney F.C.. Che esperienza è stata?

"Sì ho giocato per un mese in Australia e non posso che parlare bene di quel periodo. E' stata un'esperienza fantastica sia dal punto di vista professionale che dal lato privato. Da provare assolutamente".

Come mai è durata solo un mese?

"Perché nel loro statuto c'è la possibilità di tesserare un 'guest player' per quattro partite. Mi hanno proposto quel tipo di ingaggio e infatti giocai solo quattro partite, per altro segnando 3 gol. E' stato bellissimo e mi sono trovato bene con tutti, con la dirigenza, coi tifosi, tutto. Mi hanno poi proposto il rinnovo annuale, ma non ho potuto accettare per questioni familiari".

E' stato contattato dall'entourage di Del Piero per qualche consiglio?

"Sì, ho parlato con gli uomini di Ale dando il mio giudizio obiettivo. Poi doveva decidere Alex in base ai suoi obiettivi".

Che riflessioni ha fatto?

"Ho spiegato che secondo me Alex può giocare ancora ovunque, anche in campionati decisamente più competitivi. Che doveva fare una scelta importante e se avesse optato per l'Australia era perché voleva finire in modo tranquillo, lontano dalle pressioni, dopo una carriera sempre al top. Una scelta dettata dalla tranquillità e dalla possibilità di vivere un'esperienza con la famiglia".

Scegliere Sydney e l'Australia quindi cosa significa per Alex?

"Se ha scelto così è perché non ha guardato più alla vita professionale quanto alla calma e al divertimento. Potrà fare il suo lavoro in tutta serenità e vivere un'esperienza fantastica senza troppi problemi".

Com'è vissuto il calcio in Australia?

"Diciamo innanzitutto che la loro Premier League equivale più o meno alla nostra Serie B dal punto di vista tecnico e qualitativo. Là il calcio non è il primo sport nazionale, ci sono il cricket, il football australiano, il rugby... ma il calcio è seguito. Quando c'ero io gli stadi si riempivano di italiani emigrati. Figuratevi adesso con l'arrivo di Alex Del Piero... riempirà gli stadi a prescindere".

Parlando di lei, ha appena preso il master da allenatore. Quando la ritroveremo in panchina?

"Ora posso allenare in qualsiasi categoria, ma sto aspettando di trovare la soluzione giusta. Non voglio commettere l'errore di scegliere in modo avventato come la passata stagione (Varese ndr). Ho ricevuto qualche proposta, anche dall'estero, ma sceglierò con calma".

La sua carriera è iniziata dal Torino. Come vede i granata quest'anno?

"Hanno iniziato bene ma come dice Ventura manca loro qualche giocatore in più di categoria. Dovranno soffrire ma giocano bene e in panchina hanno un allenatore al top".

Infine un pronostico per lo scudetto? Una griglia di partenza...

"Anche se è presto per dirlo, vedo la Juventus davanti a tutte perché è oggettivamente la più attrezzata. Dietro Inter, Napoli e Milan sono allo stesso livello con la sorpresa Roma. Zeman è un grandissimo allenatore".