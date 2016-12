CR7 è triste: colpa di Kakà

- La tristezza diormai tiene banco suoi quotidiani sportivi di tutta Europa. "Non è un problema di soldi" ha dichiarato il portoghese ma nonostante questo il giornale spagnolo As rilancia sui motivi dell'infelicità:. Il mancato ritocco dell'ingaggio promesso ainfatti sarebbe dovuto alla mancata cessione del brasiliano per 25 milioni di euro. Intanto scende in campo: "Non devi avere dubbi, qui sei importante".

La ricostruzione di As è verosimile ma nonostante questo i rapporti tra i due giocatori sono rimasti ottimi. La loro grande amicizia continua e ciò è dimostrato dalle dichiarazioni diche ha indicato in "fondamentale per il Real Madrid" il compagno di squadra portoghese. Il club, ma non solo, si aspettava di incassare una cifra vicina aiper la cessione di Kakà. Cifra che non è mai arrivata e che ha frenato il rinnovo di. Da lì, secondo As, la tristezza espressa dal fuoriclasse.

Vista la delicatezza della situazione è sceso in campo in prima persona anche José Mourinho, che ha telefonato a Cristiano per convincerlo a farsi passare il mal di pancia: "Tu qui sei un giocatore importante, non devi avere dubbi. Deve essere chiaro. Sei tenuto in grande considerazione e devi sentirti amato. Ne parleremo quando sarai tornato (dal ritiro con la Nazionale) ma devi sapere che siamo qui per ascoltarti e aiutarti".