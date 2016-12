Zeman jr. esonerato dal Fano

foto SportMediaset 17:37 - Se c'è uno Zeman che se la passa bene, la sua Roma ha appena sconfitto l'Inter al Meazza, c'è anche uno Zeman che non vive un gran momento. Karel, figlio del tecnico giallorosso, è stato sollevato dall'incarico di allenatore dell'Alma Juventus Fano, squadra di seconda divisione della Lega Pro. Fatale il tracollo avuto nella prima giornata contro l'Alessandria: il Fano guidato da Zeman ha incassato un secco 0-6 ed è stato ampiamente contestato dai suoi tifosi. - Se c'è unoche se la passa bene, la sua Roma ha appena sconfitto l'Inter al Meazza, c'è anche uno Zeman che non vive un gran momento., figlio del tecnico giallorosso, è stato, squadra di seconda divisione della Lega Pro. Fatale il tracollo avuto nella prima giornata contro l'Alessandria: il Fano guidato da Zeman ha incassatoed è stato ampiamente contestato dai suoi tifosi.

"Si comunica che, in data odierna, è stato sollevato dall'incarico di allenatore della 1°squadra il signor Karel Zeman; la società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto augurandogli le migliori fortune per la sua carriera futura", questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della Alma Juventus Fano. E' durata poco l'avventura del figlio d'arte, si sa accostare il nome Zeman alla Juventus è sempre molto rischioso.