Buffon: "Conte è come un leone in gabbia"

- "Non è che la squalifica distia aiutando la squadra, un allenatore come lui incide nello spogliatoio e in panchina durante la partita". Dal ritiro azzurroparla anche die del tecnico bianconero. "Il vero capolavoro lo ha fatto l'anno scorso con le vittorie e trasmettendoci una mentalità vincente, ora lo vedo come un leone in gabbia". Il portiere azzurro elogia anche: "E' un giocatore che fa la differenza".

Anche in Nazionale tiene banco il clima che si respira attorno alla Juve, ma Buffon getta acqua sul fuoco: "Dire che la Juve è sola contro tutti sarebbe sbagliato, oltre che un modo per copiare quelli che si lamentano sempre e per crearci degli alibi. Siamo soli contro tutti nel senso che tutte le avversarie che ci affronteranno proveranno a batterci". Non solo in campionato ma anche in Champions: "Dobbiamo essere pronti, era il nostro obiettivo della scorsa stagione, adesso che l'abbiamo raggiunto, è importante essere competitivi".

E a proposito di rivali il n.1 azzurro spende belle parole per Zeman: "E' un allenatore che da' un'impronta precisa e netta alla sua squadra: nel 90% dei casi ha sempre raggiunto grandi risultati abbinandoli alla brillantezza di un gioco che appassiona, la sua idea calcistica sembra non tramontare mai. Merita che si parli di lui - aggiunge il portiere - per quello che ha dimostrato sinora sul campo, per il miracolo che ha fatto a Pescara e per quello che sta facendo ora alla Roma. Fuori dal campo poi, il personaggio è questo".

Elogi pure per un altro giallorosso, Totti: "C'è poco da dire, si è rimesso in discussione per dimostrare che è ancora il migliore. Già in ritiro - spiega il capitano della squadra di Prandelli - aveva fatto capire che l'approccio è quello di giocatori che decidono loro quando chiudere la serranda. Per Del Piero è un altro discorso, di età e di scelta che non è dipesa da lui. Però anche Alex ha ancora voglia di dimostrare il suo valore, se andrà in Australia sarà una scelta particolare ma che condivido. Gli auguro tutto il meglio perchè se lo merita".

Ma per un numero 10 del passato bianconero, uno del presente e del futuro, Sebastian Giovinco, da Buffon riceve una vera e propria 'incoronazione': "Ha dimostrato ai suoi detrattori che ha talmente tanta classe da poter imporsi anche a livello internazionale e fare la differenza nei match che contano. I due anni vissuti a Parma gli hanno fatto acquisire consapevolezza nei propri mezzi".

Infine un commento sul delicato problema degli stage della Nazionale in vista dei Mondiali del 2014, stage che potrebbero creare frizioni con i club: "Bisognerà cercare di confrontarci e convincere tutti con serenità per cercare di risolvere le esigenze della Nazionale, dei club e dei singoli giocatori. Ovviamente gli stage non dovranno servire a chiamare il Buffon di turno ma per valutare giovani di prospettiva e la loro crescita". Quanto alla sue di prospettive il campione bianconero ha le idee chiare: "Non penso alla fine della carriera, ho 34 anni e credo di portarli discretamente bene. Inoltre ho un'ottima condizione fisica e tanto entusiasmo, soprattutto ho una grande voglia-rabbia di vincere. uando è così, allora si può andare avanti".