Galliani: "Con Allegri nessun problema"

foto SportMediaset Correlati Maicon, stoccata all'Inter: "Ho molto da dare" 14:50 - Dopo la prima vittoria in campionato contro il Bologna, Galliani fa un bilancio delle prime due giornate del Milan. "Non c'è nessun tipo di problema con Allegri - ha detto all'arrivo in Lega per l'assemblea -. Abbiamo un'ottima squadra, faremo un buon campionato". A preoccupare il vicepresidente rossonero sono invece gli infortuni che stanno flagellando la squadra. "I guai muscolari sono il problema principale del Milan", ha spiegato Galliani. - Dopo la prima vittoria in campionato contro il Bologna,fa un bilancio delle prime due giornate del. "Non c'è nessun tipo di problema con- ha detto all'arrivo in Lega per l'assemblea -. Abbiamo un'ottima squadra, faremo un buon campionato". A preoccupare il vicepresidente rossonero sono invece gli infortuni che stanno flagellando la squadra. "I guai muscolari sono il problema principale del", ha spiegato

In casa Milan, dunque, c'è sintonia tra allenatore e società. "Io e Allegri abbiamo detto sempre le stesse cose, il Milan deve cercare di vincere sempre perché è nel Dna della nostra società - ha precisato Galliani -. Poi nessuno pretende di vincere sempre, veniamo da due anni bellissimi". "Per il campionato la Juventus è in pole perché ha vinto lo scudetto - ha proseguito -. Poi, ci sono altre squadre in grado di far bene: il Napoli, l'Inter, la Roma... la squadra che mi è piaciuta di più nella seconda giornata".



Dopo due giornate, del resto, è impossibile emettere verdetti, ma un allarme è già partito. L'infermeria rossonera è già piena con solo 180 minuti di campionato alle spalle. "Stiamo marciando al ritmo di un infortunio muscolare a partita: questo è il problema del Milan, lo sa l'allenatore, il preparatore atletico, il medico sociale, vediamo cosa si puo' fare per ovviare a questo problema", ha sottolineato Galliani, soffermandosi poi anche sul discorso mercato.



"Il presidente Moratti è un signore, ci sono voluti due minuti per trovare l'accordo per lo scambio Pazzini-Cassano - ha spiegato il vicepresidente rossonero -. Gli scambi si possono fare perché siamo a Milano, una città che vive il derby in maniera molto civile". Poi è tornato ancora sul discorso Kakà e l'affascinante idea di riportarlo in rossonero. "Non ci siamo mai messi d'accordo con il Real Madrid perché chiedevamo un prestito e non una cessione definitiva - ha spiegato Galliani -. Non c'è stata nessuna offerta al calciatore perché non potevamo certo scavalcare il Real Madrid, visti oltretutto i rapporti che abbiamo con la società spagnola".



Infine qualche precisazione sull'affare Bojan Krkic con la Roma. "Su Bojan abbiamo un diritto di opzione, il Barcellona ha un diritto di contro-opzione: tra noi e il club catalano abbiamo scritto tutto ed è tutto a posto", ha chiarito Galliani.