Maicon: "Inter, ho ancora molto da dare"

foto SportMediaset 14:39 - "La possibilità di lottare su più fronti è anche il motivo per cui ho scelto di cambiare, penso di averlo fatto al momento giusto. Sono stato felice all’Inter per aver vinto molti titoli, ma non voglio fermarmi, non sono finito". Maicon attacca e ringrazia Mancini: "E' stato importante, mi conosce ed è bello tornare a lavorare per lui" - ha spiegato alla tv ufficiale del City. "Abbiamo una squadra forte con molti giocatori bravi, mi piace Tevez". - "La possibilità di lottare su più fronti è anche il motivo per cui ho scelto di cambiare, penso di averlo fatto al momento giusto. Sono stato felice all’per aver vinto molti titoli, ma non voglio fermarmi, non sono finito".attacca e ringrazia: "E' stato importante, mi conosce ed è bello tornare a lavorare per lui" - ha spiegato alla tv ufficiale del City. "Abbiamo una squadra forte con molti giocatori bravi, mi piace Tevez".

"Voglio costruire una grande storia con il Manchester City come ho fatto con l’Inter. Sarà un piacere giocare accanto a tanti giocatori bravissimi e li aiuterò a vincere molti trofei". Maicon si presenta così alla sua nuova squadra in cui ritroverà il mister che lo ha voluto all'Inter e che lo ha scoperto lanciandolo tra i grandi. "Mancini sa quello che posso dare. Sono motivato, non posso dire che le mie caratteristiche mi aiuteranno di più perché penso che ognuno debba fare di tutto per emergere rispetto agli altri. La mia velocità però potrà aiutarmi molto in Premier League e lavorerò per fare del mio meglio".