La pioggia ferma la Nazionale

foto SportMediaset

è stato costretto a rimandare le prove di nuova Italia. Ilcontro lavorrebbe provare il modulo, ma non ha potuto sperimentarlo sul campo fin da subito perché l'allenamento di questo pomeriggio è stato annullato per il forte temporale che si è abbattuto su. Per i giocatori quindi solo allenamento in palestra, a parte una corsa defaticante per il gruppo dei quattro portieri.