Milan, in Champions fuori Niang

foto SportMediaset

21:08

- Nel girone di, tra le fila del, non ci sarà spazio per i nuovi arrivi. I due giocatori, prelevati dalla Ligue 1, non rientrano nei piani iniziali di. Nella lista consegnata all'Uefa non compaiono nemmeno i nomi degli infortunati di lungo corso:, Strasser e Didac Vilà. C'è invece Pato. Nessuna sorpresa nella: fa parte dei 25 anche il danese