Di Canio: una furia col portiere

foto SportMediaset Correlati Forlan, prima doppietta brasiliana 17:59 - Il carattere è sempre quello: vulcanico ed esplosivo come nessuno. Un anno fa la quasi Preston-Swindon Town (League One), Foderingham ha già incassato due gol. Il primo a causa di un suo evidente errore mentre il secondo è frutto di una normale azione da gioco. Di Canio che fa? Lo toglie dal campo e la reazione del giocatore è furiosa. - Il carattere è sempre quello: vulcanico ed esplosivo come nessuno. Un anno fa la quasi rissa con Clarke , adesso il litigio col portiere sostituito per scelta tecnica. Domenica 2 settembre: dopo 20' di(League One),ha già incassato due gol. Il primo a causa di un suo evidente errore mentre il secondo è frutto di una normale azione da gioco.che fa? Lo toglie dal campo e la reazione del giocatore è furiosa.

Il numero uno calcia una bottiglietta appoggiata a bordo campo e si gira verso Di Canio urlandogli di tutto. A fine gara, poi, l'ex attaccante della Lazio motiva così la sua scelta: "Perché non avrei dovuto cambiarlo? Perché il portiere ha una maglia diversa dagli altri? Il suo errore più grande è quello di non riconoscere i propri sbagli e prendersela con gli altri. Il peggior atteggiamento di un professionista che abbia mai visto. E' arrogante, deve chiedere scusa a tutti altrimenti per me è fuori dalla squadra".