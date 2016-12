"Cassano? Non ho tempo per lui"

- "ha detto che è al 50-60% e in questo momento non ho la possibilità di recuperare giocatori ma dobbiamo giocare per vincere e passare il turno. Lui deve solo ritrovare la forma, poi saranno scelte solo tecniche." Cosìha motivato le convocazioni per le partite con Bulgaria e Malta. Il ct azzurro ha fatto sapere di voler provare, e confermato la volontà di guidare gli azzurri nei mondiali in Brasile del 2014.

"Io in panchina fino al Mondiale? Fino a prova contraria sì", ha confermato allontanando le voci che lo vorrebbero lontano dalla panchina azzurra.

Il ct ha voluto spendere parole di elogio per Totti e Zeman. "Vedi Francesco Totti e vedi il calcio: vorresti che non smettesse mai. Stesse sempre in queste condizioni ci starebbe benissimo in un contesto della Nazionale. Ma il nostro progetto è chiaro" ha dichiarato sul fanstasista giallorosso, grande protagonista della vittoria della Roma a San Siro.

Sul tecnico boemo Prandelli ha sottolineato: "La considerazione di Zeman da parte di noi allenatori è sempre stata alta. Non so il motivo per cui sino ad ora abbia avuto difficoltà a trovare grandi squadre, ma vi assicuro che sui tavoli di Coverciano ancora oggi si studiano le strategie basandoci sugli appunti di Zeman".

Poi si è detto soddisfatto della presenza di tanti italiani, anche giovani, nelle nostre squadre di club, a partire dal Milan. "Due anni fa nella prima partita della stagione in Supercoppa Italiana c'erano due soli italiani in campo. In questa Supercoppa invece ce n'erano parecchi. Il Milan ha cambiato parecchio - ha ricordato - ha un progetto tecnico nuovo, ci sono parecchi italiani e quando giocano nei club fanno esperienza ed è un vantaggio per la Nazionale italiana. Insigne? Ci sono giocatori che con determinati moduli tattici possono esaltarsi molto di più e quelli che a prescindere dai moduli si esaltano lo stesso. Insigne sta dimostrando di sapersi esaltare. Giovinco? Abbiamo sempre creduto in lui, gli mancava solo continuià di gioco. Ma il salto di qualità l'aveva già fatto''.

Sulle esclusioni di Chiellini e Thiago Motta: "Sono dovute al fatto che nell'ultima gara degli Europei si sono fatti male ed è stato un danno per le rispettive società e questo li ha costretti a meno vacanze".

Infine un commento sulla vicenda del calcio scommesse e nello specifico sullo stop a Conte: "L'omessa denuncia continua a essere un problema difficile da valutare. Conte? Ha preso dieci mesi. Che cosa vogliamo dargli? L'ergastolo?".

BALZARETTI KO, CONVOCATO PELUSO

Al posto di Balzaretti, che ha dovuto dare forfait per problemi fisici, è stato convocato Peluso, terzino sinistro dell'Atalanta. Il difensore della Dea ha esordito con la Nazionale maggiore a Berna nell'amichevole dello scorso 15 agosto con l'Inghilterra.