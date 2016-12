Rigore e espulsione? Buffon dice no

Dal suo profilo Facebook, Gigi Buffon fa sapere che non ci sta e, dopo la vittoria contro l'Udines della sua Juventus, mostra solidarietà nei confronti dei colleghi numeri 1, identificati in Brkic: "Quasi sempre è il portiere che ne fa le spese e nella maggior parte dei casi in maniera ingiusta, perché chi ricopre il mio ruolo quando commette un fallo, non lo fa mai intenzionalmente, anzi, il nostro intento, soprattutto in uscita, è quello di cercare di prendere la palla e non creare un danno all'avversario o di abbatterlo; per cui in molte situazioni il dazio che paghiamo è spropositato e snatura le nostre caratteristiche di coraggio, costringendoci ad essere ostaggi della paura di essere cacciati prematuramente dal campo...".

Anche Marotta si accoda e spiega come: "L'espulsione ha condizionato la partita, la ritengo eccessiva, da più parti hanno detto che in questi casi è eccessiva, ma l'Ifab dovrebbe intervenire. Sul rigore non ho dubbi, c'erano gli estremi. Con gli assistenti di porta prolificheranno rigori ed espulsioni. Ieri e oggi già siamo a 3 rigori. Gli episodi con gli arbitri in più saranno percepiti in modo più numeroso rispetto a prima. Aumenteranno le ammonizioni e le espulsioni. Sono favorevole a una nuova interpretazione sull'espulsione conseguente al rigore. Il rigore è già una punizione. Dobbiamo, nelle prossime assemblee, fare una mozione collettiva. Aprire un dialogo con la Can e rivolgerci all'Ifab per modificarla. E' stata respinta? Quantomeno dobbiamo dirlo ai nostri arbitri".

L'Udinese, il cui umore è facile ipotizzare, si fa portavoce in prima persona di questo malcontento generale, e fa sapere, tramite Pozzo che ''questo arbitro (Valeri ndr) ha dimostrato di non avere equilibrio, di non avere polso e così rovina le partite è una sciagura. Che la Juve vinca con l'Udinese può starci, ma rovinare una partita così dopo un quarto d'ora non fa onore neppure alla Juventus. L' espulsione del portiere proprio non ci sta''. Il tecnico dell'Udinese Francesco Guidolin approva il pensiero dei vertici societari, ma preferisce parlare d'altro. ''Io sono un dipendente della società. Ognuno ha i suoi compiti. Io devo cercare di tenere la squadra il più possibile tranquilla, fuori da queste cose. In questi casi la prima cosa da fare è serrare i ranghi; mantenere equilibro, calma, giocare con grande dignità e non cadere con la provocazione che potrebbe portare il nervosismo. E' questo che ho chiesto ai miei giocatori''.