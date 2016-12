E' una Juve formato Champions League

- Pur senza aver rilasciato dichiarazioni,è tornato a casa dal "Friuli" con una convinzione: il suodovrà stare molto attento a questa. I bianconeri, infatti, si avvicinano al ritorno in Champions League dopo un lungo periodo di assenza o anonima partecipazione, ma i numeri dicono che la squadra di Conte (e Carrera) è già più forte di quella dello scorso anno e con un Giovinco in forma "top player".

Sta di fatto che la Juve è riuscita a migliorare il già buono scatto dai blocchi del campionato passato. Un gol in più realizzato (6 contro 5) nelle prime due partite, uno subito (come dodici mesi fa) e sei punti in saccoccia senza nemmeno dannarsi troppo. Il traguardo dei 41 risultati utili consecutivi in Serie A sembra essere solo l'ultimo di una serie che pare ancora lunga. Il record di 58 del Milan è lontano, ma di questo passo non pare irraggiungibile.

Senza dimenticare la vittoria della Supercoppa italiana. In totale tre partite ufficiali e tre successi con dieci gol all'attivo e tre incassati. Il tutto con il marchio di fabbrica del "tutti per uno, uno per tutti", che tradotto significa cinque marcatori diversi per i sei reti fatte (6 per le 10 stagionali).

Insomma, tante conferme e una novità: i rigori. Già, perché se è vero che la stagione precedente Pirlo e compagni in campionato si sono presentanti sul dischetto col contagocce (4 volte), adesso siamo già a quota due, a cui si può aggiungere quello di Pechino. Tre partite e tre penalty. Tutto perfetto, quindi? No, se è vero che sia contro il Parma, sia contro l'udinese, Carrera si è lamentato della mancanza di ritmo in avvio di partita, ma sembrano essere dettagli.

Anche perché l'unico neo di questa squadra, la mancanza del tanto decantato "top player", sembra assumere contorni sempre meno importanti. Merito di quel Sebastian Giovinco che ha rotto il ghiaccio con una doppietta a Udine e che è pronto a prendere per mano una Juve che non è ancora "sua", ma che potrebbe diventarlo. E' lui, insieme a Vucinic, l'uomo che può rompere gli equilibri e dare all'attacco quel tocco di fantasia che era mancata ai bianconeri nell'annata dello scudetto. "Non mi sento un top player e non mi interessa che non sia arrivato un fuoriclasse. Io non sento la pressione perché qui remiamo tutti dalla stessa parte", ha detto la "Formica Atomica". Ma più che una barca, questa Juve pare essere un motoscafo.