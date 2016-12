San Siro tabù per le milanesi

11:57

- Sarà anche bello da vedersi e splendido per giocare, manon riescono a decollare sul manto sintetico misto erba e, in due, hanno raccolto. A inaugurare una serie incredibile di "malefatte" ci ha pensato l'Inter, sconfitta 2-0 dall'Hajduk in Europa League. Il Milan ha poi infilato la doppietta: 2-3 con la Juve nel Berlusconi e 0-1 con la Samp in campionato. Infine di nuovo Inter: 2-2 stiracchiato con il Vaslui in Europa League e sconfitta per 3-1 con la Roma.