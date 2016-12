L'Inter si inchina alla Roma, 1-3

Primo tempo a due facce: ottimo inizio dellapoi esce alla distanza l. Il comune denominatore della partita di San Siro è il grande agonismo messo in campo dalle due squadre: a centrocampo è lotta su ogni pallone al limite della regolarità. Chiedere acostretto a uscire al 32' dopo un duro scontro di gioco con. Dentro. Per 'capitan futuro' si parla di contusione al collo del piede.La formazione diinizia benissimo: grande velocità, gioco di prima, attacco in massa con l'inserimento dei centrocampisti (, al debutto da titolare in Serie A, e) e pressing asfissiante in mezzo al campo sui portatori di palla nerazzurri. Nella squadra giallorossa è già visibile la mano del tecnico boemo. E al quarto d'ora arriva il vantaggio: splendido cross dalla sinistra di capitaninserimento a centro area diche lasciato solo dai centrali nerazzurri può infilare indisturbato di testa. Trovato il gol, la Roma, invece di cercare il colpo del ko, abbassa il ritmo e la guardia, consentendo alla squadra di Stramaccioni di alzare il baricentro.Da qui comincia un'altra partita: iniziativa costantemente dei padroni di casa e ospiti che restano a guardare. Anche se c'è da dire che quando i giallorossi decidono di accendersi fanno paura. L'Inter comincia a mettere alla prova, che prima esce sui piedi dilanciato a rete (16') e poi è bravo a opporsi alla botta ravvicinata di, uscito dall'ombra. E ancora l'olandese serve un ottimo traversone al Principe, anticipato. Il forcing dell'Inter alla fine produce i suoi frutti: è il 46' quando, fino a quel momento più nervi che gambe, protegge bene palla e va al tiro, deviato in rete daRipresa con squadre molto allungate e occasioni da una parte e dall'altra. Spazi enormi tra i reparti e schemi messi nel cassetto.manda alto su ottimo servizio di Tachsidis poi l'Inter risponde in contropiede in un paio di circostanze conche impegna un ottimo Stekelenburg. Stramaccioni richiama Cassano, dentroE' la volta poi diper Pereira: buona la prestazione dell'uruguaiano dopo una sola settimana con la squadra nerazzurra. La partita è apertissima a ogni risultato e al 22' è la Roma a trovare il colpo vincente: splendido lancio dia tagliare tutta la difesa nerazzurra per, che aggancia e scavalca Castellazzi con un altrettanto splendido pallonetto. Strama gioca anche l'ultima cartaper Gargano. Ma è ancora la banda Zeman a trovare la rete con Marquinho, che dalla linea di fondo batte un colpevole Castellazzi. Prima del triplice fischio,macchia la sua superlativa prova con un doppio giallo che vuol dire rosso.Ottima Roma a San Siro: gli insegnamenti di Zeman si vedono eccome. Centrocampo aggressivo, attaccanti in grande spolvero.avrà anche fatto fatica di fronte alll'ostacolo gradoni ma ora sembra ringiovanito di qualche anno. Per l'Inter c'è ancora tanto da lavorare: buono l'inserimento di Pereira ma il problema maggiore per Stramaccioni è la difesa.Castellazzi 5.5; Zanetti 5,5, Silvestre 5, Ranocchia 6, Nagatomo 6,5; Guarin 7-, Gargano 6 (31' st Coutinho sv), Pereira 6+ (21' st Cambiasso 5,5); Sneijder 5+, Cassano 5- (6' st Palacio 5,5); Milito 5,5. A disposizione: Belec, Cincilla, Samuel, Juan Jesus, Duncan, Jonathan, Livaja. All.: Stramaccioni 5.Stekelenburg 6,5; Piris 4,5, Burdisso 6-, Castan 6, Balzaretti 6,5 (11' st Taddei 6); Tachtsidis 6,5, De Rossi 6,5 (32' Marquinho 7), Florenzi 7,5; Destro 5,5 (25' st Lamela 6), Osvaldo 7, Totti 7+. A disposizione: Lobont, Svedkauskas, Marquinhos, Pjanic, Lopez, Tallo, Romagnoli. All.: Zeman 8.Bergonzi15' Florenzi (R), 46' Cassano (I), 22' st Osvaldo (R), 36' st Marquinho (R)Guarin, Ranocchia (I), Destro, Stekelenburg (R)45' st Osvaldo (R) per doppia ammonizione