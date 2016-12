Hamsik-Dzemaili, vola il Napoli

LA PARTITA

Mancavano delle palette, qualche secchiello, una manciata di biglie e delle belle donne in bikini e il rettangolo di gioco del San Paolo di Napoli poteva trasformarsi a tutti gli effetti in una spiaggia popolosa dell'ultimo scorcio d'estate. Un campo indegno di essere chiamato tale, ancor più grave considerato il fatto che su quel campo ci gioca un certo Napoli, una delle big del nostro calcio. La vittoria è arrivata comunque, con fatica, ma aè arrivata. Impossibile orchestrare il solito gioco però per la banda Mazzarri. Più facile, proprio come nel beach volley, provare a giocare con la palla a mezza altezza per non avventurarsi in passaggi avventati. La Fiorentina di Montella invece ha mostrato ancora una volta di essere una buona farfalla in prospettiva, un po' troppo fumosa là davanti, ma bella da vedere anche su un terreno di gioco indecente. Quando arriverà la concretezza, arriveranno anche le soddisfazioni.

A portare a casa i tre punti alla fine è stato ancora una volta il Napoli che, dopo due giornate, si trova a punteggio pieno insieme a Juventus e Lazio. Quella contro la Fiorentina però è stata una gara strana, dai due volti, cambiata da un uomo che di solito fa legna in mezzo al campo ma che, contro i viola, ha saputo dettare quei tempi di gioco che nel primo tempo (con Behrami in mezzo al campo) erano saltati. L'elogio di Gokhan Inler va a premiare un giocatore che nella ripresa ha saputo calamitare su di sé le trame offensive azzurre, liberando Hamsik dai compiti di palleggio in mezzo al campo lanciandosi nei mortiferi inserimenti. Proprio in uno di questi, su punizione di Insigne al 55', è arrivato il gol fortunoso dello slovacco con la deviazione di braccio di Borja Valero e l'aiuto dell'amico palo. Una punizione fin troppo eccessiva per una Fiorentina capace di dettare legge per tutti i primi quarantacinque minuti. Cuadrado, Romulo, El Hamdaoui e Jovetic si sono prodigati nel joga bonito tipico delle spiagge carioca, patria non a caso del beach soccer, ma senza quella cattiveria negli ultimi sedici metri che ha permesso a De Sanctis di passare tutto sommato una serata tranquilla tra una formina e l'altra. Il guizzo di Hamsik però ha fatto saltare il banco, con la Fiorentina che, stanca delle ripetute sulla sabbia del primo tempo, ha lasciato pian piano il pallino del gioco agli avversari.

A chiudere il match ci ha pensato Dzemaili a un quarto d'ora dal termine con un bel sinistro di controbalzo dal limite dell'area. Una soluzione importante per un giocatore sempre più indispensabile tra i tre del centrocampo di Mazzarri. Il guizzo di Jovetic a quattro minuti dal termine, con un bel tiro a giro dal limite sul secondo palo, non ha fatto altro che aumentare i rimpianti di Montella che se ne torna a casa con due certezze: serve più cinismo, ma la strada è sicuramente quella buona.

LA GARA MINUTO PER MINUTO