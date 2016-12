Tutta la Liga è in diretta

- Ilbatte ilnel big match della 3.a giornata della Liga e resta da solo in vetta alla classifica. Alla squadra di Vilanova basta un gol dial 22' per volare a punteggio pieno. Il, invece, conquista la prima vittoria stagionale: al Bernabeu non c'è storia contro il. Finisce 3-0 con la doppietta di(25' e 53') e gol di(76'). Gli uomini di Mourinho sempre a -5 dai rivali.

Il duello a distanza vive, dopo due giornate angoscianti in chiave madrilena, il primo equilibrio stagionale. Il Barça fatica non poco a liberarsi del Valencia: l'1-0 porta la firma di un difensore - Adriano - e del solito Messi, bravo a recapitargli l'assist. La squadra di Vilanova arriva alla pausa con un vantaggio consistente sui Merengues, che però ritrovano la vittoria dopo il pari dell'esordio (sempre col Valencia) e il tonfo di Getafe.

Ronaldo riprende a stupire nei numeri ma non esulta e a fine match si sfoga: "Sono triste e in società lo sanno, per questo non esulto. Sono questioni professionali, non posso dire altro". L'attaccante portoghese ha però precisato che dietro il suo malessere non c'è la mancata premiazione come miglior giocatore europeo della passata stagione, riconoscimento andato a Iniesta: "Non mi avrebbe sorpreso vincerlo così come non mi ha sorpreso perderlo, Iniesta lo meritava". Con i due gol segnati oggi, Ronaldo ha toccato quota 150 con la camiseta blanca.

Nelle altre gare della giornata, vittoria per l'Athletic Bilbao, che rompe l'incantesimo e spazzia via il Valladolid: 2-0 con Aduriz e Susaeta. L'Espanyol, ancora in fondo alla classifica, perde 3-2 con il Levante. Pari (0-0) fra Rayo Vallecano e Siviglia. Betis e Atletico Madrid si sfidano nel posticipo del lunedì.