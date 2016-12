Serie A: Juve, poker all'Udinese

La(per via della maglia) non conosce ostacoli. Anche contro l’Udinese l’armata di(o Carrera, dipende dai punti di vista) fa tutto quello che deve. Difende il suo essere campione d’Italia giocando con una certa tranquillità, lasciandosi alla spalle polemiche e proteste. Già, perché è proprio sulle polemiche che si camperà anche questa settimana. Il rigore assegnato a Giovinco è generoso, lo diciamo subito. Così come l’espulsione di. Il primo non avrebbe dovuto essere assegnato e il fallo non è quello del portiere dei friulani, bensì di Danilo che però comincia fuori dall’area di rigore. Per l’estremo difensore di Guidolin, la giusta punizione sarebbe stata un’ammonizione. Ma Valeri, lontanissimo dall’azione, fa tutto al peggio.

Detto questo e detto anche che il rosso a inizio gara è sempre un handicap, dobbiamo anche dire che di fronte la Juve ha trovato una Udinese senza idee e quasi senza le forze necessarie per cambiare il destino di una partita in salita.

Non un atteggiamento da Udinese, insomma. Gli uomini di Guidolin sono sembrati totalmente fuori dalla trance agonistica che li ha contraddistinti in questi anni. Forse l’eliminazione in Champions ha pesato sul morale e anche sulle gambe.

Fatto salvo il gol (inutile) di Lazzari sul finire di gara, non si ricorda, in quasi 90 minuti di gioco, un solo pericolo degno di questo nome portato a Buffon. Il portierone della Nazionale si è rilassato a guardare i suoi fare a fette gli avversari.

La Juve, invece, ha fatto il suo, controllando subito la gara e concretizzando le non numerosissime occasioni da gol capitate sui piedi dei propri giocatori.

Per l’Udinese, ancora a quota zero punti in classifica, la sosta per le nazionali arriva nel momento giusto. Servirà a ricompattare il gruppo.