Inter, Strama: "Roma primo esame"

La seconda giornata di campionato ha regalato al tecnico romano la sfida con la squadra che lo ha lanciato nel mondo del calcio. Subito troverà di fronte, anzi a lato da avversario, Zeman che "quando allenavo - dice Stramaccioni - non ero ancora nato -. Quindi evito certi paragoni, lui ha il suo stile ed è inimitabile. Se sono anti-juventino come lui? No, io sono pro-Inter, per il resto chiedere a lui". Quasi sicuramente con la Roma non ci sarà spazio per Handanovic, che "sta facendo di tutto per recuperare - spiega il tecnico dell'Inter - ma dopo l'ultimo consulto con Combi non voglio far giocare chi rischierebbe un infortunio più lungo. Per fortuna poi c'è la sosta, una manna per i nostri, da Handanovic ad Alvarez, da Chivu a Mudingayi. Pereira? Sta bene, si è allenato questa settimana e credo sia pronto nel momento in cui sarà chiamato in causa".

Per l'ultimo colpo del mercato presumibile una partenza dalla panchina. A proposito del mercato, Stramaccioni promuove la sua società e si dice soddisfatto delle operazioni. "Credo che l'Inter sia stata intelligente. Probabilmente c'è sfuggito qualche grosso colpo, Lucas ad esempio. Però credo che abbiamo costruito e gettato le basi per la costruzione di un'Inter che vuole tornare grande. La riduzione degli ingaggi è stata notevole. Non abbiamo un altro giocatore con caratteristiche da prima punta oltre Milito, abbiamo provato anche a prenderlo, ma siamo a posto così. In difesa? C'è Ranocchia, lui può diventare leader". Una certezza per Stramaccioni, un'altra che si somma a quella che finora ha emesso il pre-campionato: "La Juventus si è mostrata solida. Parlando della mia squadra, so che siamo all'inizio di un cammino. Domani c'è un test importante, ma è troppo presto. Un risultato positivo non ci lancerebbe come antagoniste numero uno così come uno negativo non ci taglierebbe fuori. Lavoriamo per cercare la condizione migliore, visto che sulla continuità pagheremo il fatto di aver cambiato più di tutte le altre squadre".