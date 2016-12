Zeman: Destro è il colpo migliore

- Alla vigilia del big match con l'Inter,manifesta grande entusiasmo per il mercato della: "Ci siamo rinforzati più di tutti, meritiamo l'Oscar. Destro è stato il miglior colpo in assoluto. Non mi manca niente, ora dobbiamo competere con tutti". La partenza diera necessaria: "Prima del ritiro il suo entourage ha chiesto tanti minuti di gioco. E io non posso garantirlo". L'? "Cerca i suoi equilibri, come noi".

La falsa partenza contro il Catania non modifica di una virgola la fiducia del tecnico boemo nei confronti dei suoi giocatori: "Da allenatore, considero questa squadra in grado di lottare con tutti. Meglio avere entusiasmo che essere sotto terra. La gente si aspetta tanto, spero che la squadra dia tanto. Non si partecipa tanto per partecipare, poi si può vincere o perdere: ma spero riusciremo a giocare un buon calcio".

L'Inter è già un buon test per capire di che pasta sono fatti i giallorossi: "Nessuna squadra per ora è al meglio. Inter e Roma hanno cambiato abbastanza e ancora cercano i giusti equilibri. Io ho a disposizione una rosa di giocatori importanti. Magari non sono i migliori del campionato, ma speriamo di formare la squadra migliore. Questo - spiega Zeman nel dettaglio - non dipende dalle individualità ma dal modo in cui si comportano tutti insieme". Contro i nerazzurri "voglio che la squadra si giochi la partita. Con il Catania siamo stati troppo attendisti, a Milano dobbiamo prendere l'iniziativa".

Essere padroni del campo e mostrare un bel gioco rimane il diktat dell'allenatore romanista. Che davanti ai microfoni non si fa mancare nulla e dà lezioni di tattica: "Totti esterno? Sì, non cambio. Credo possa fare di più, altrimenti non lo avrei schierato in quel ruolo. Anche Lamela è migliorato molto e ha capito quello che deve fare". Adesso che torna Destro, sarà difficile il contemporaneo utilizzo con il capitano e Osvaldo: "Bisogna valutare con i risultati sul campo. Sono tre giocatori che vedono la porta avversaria, quindi possono servire anche se in certe partite è difficile utilizzarli tutti". Per la difesa spunta l'ipotesi Taddei al posto di Piris, in mezzo potrebbe trovar spazio Tachtsidis.