Mercato: Mancini attacca il City

- Ilfinisce, le polemiche no e anche i ricchi piangono., che si è visto firmare dal suo capo un assegno dida investire sul mercato, non sarebbe contento degli acquisti e, secondo il Sun, la sua squadra non sarebbe all'altezza delle grandi per la Champions. "Sono frustrato, non si può fare tutto in una settimana o dieci giorni". La delusione deriva dal mancato acquisto di de Rossi, obiettivo designato del Mancio.

I dolori del giovane Mancini. E le mancate 'cure', piuttosto costose se si pensa al fatto che queste portano il nome di Van Persie, Hazard, Javi Martinez, 'Cure' da 35 milioni a dirla tutta, di cui Mansour di certo dispone, non si vuole fare i conti in tasca allo sceicco, per carità, che ha pure aperto il portafogli e ha sborsato 50 milioni di euro tutti d'un fiato per assicurarsi Maicon, Nastasic e Sinclair. Sta di fatto che gli obiettivi del Mancio non sono stati centrati e il suo sfogo sa tanto di capriccio. A disposizione ha comunque un bel ventaglio di giocatori, da Tevez ad Aguero, passando per Balotelli, di certo non gli ultimi arrivati.

Ma non gli bastano. "Al termine della stagione si fa un incontro con il club - spiega il tecnico -. Si parla di giocatori, ma a volte non è possibile prendere tutti quelli che si desidera". Mancini ha trascorso la maggior parte dell'estate a criticare l' amministratore delegato Brian Marwood per non essere riuscito a portare a Manchester i giocatori in cima alla sua lista.