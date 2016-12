Carrera: "Mercato ottimo, siamo competitivi"

Un mercato, quindi, che ha rinforzato una squadra già di per sé competitiva con gli arrivi di Asamoah, Isla, Pogba, Giovinco, Lucio e Bendtner, nonostante il mancato arrivo di un vero "top player". Carrera non ha potuto fare a meno di commentare il caso Berbatov, prima vicinissimo alla Fiorentina, poi alla Juve, e infine accasatosi al Fulham: "E' la prima volta che mi capita di sentire certe cose. Vedendo come sono andate le cose mi viene da dire che, forse, è meglio non averlo preso, si è dimostrato inaffidabile".

Il tecnico, messo da parte il mercato, è già in ottica campionato concentrato per la trasferta di Udine, dove potrà contare su Buffon, Chiellini e Giovinco: "Stanno bene e sono in gruppo. Giorgio ha lavorato con squadra per tutta la settimana, vedremo dopo l'ultimo allenamento se sarà negli undici titolari". Giocherà, sicuramente, Asamoah contro la sua ex squadra: "E' stato uno dei migliori nella gara contro il Parma, ha offerto un ottimo rendimento sulla fascia sinistra, si è inserito benissimo e può giocare anche come esterno". L'allenatore bianconero non si fida dell'Udinese, a suo dire ferita, dopo l'eliminazione dai preliminari di Champions: "Bisogna tenere alta la concentrazione, troveremo una squadra ferita. E'una signora squadra che ci può mettere in difficoltà se non andiamo lì con la mentalità giusta.

La Juventus tornerà in Champions dopo un'assenza durata due anni e Massimo Carrera spera di poter andare avanti il più possibile: "Siamo contenti di essere tornati protagonisti anche in Europa". Sul Chelsea: "Ha dimostrato di aver qualche problema, soprattutto dopo la sconfitta nella Supercoppa europea persa 4-1 contro l'Atletico Madrid, ma bisogna ricordarsi che l'anno scorso ha vinto la Champions. Qualcosa di buono ce l'ha, bisogna capire i suoi lati negativi e affrontarla nel miglior modo possibile", ha concluso l'allenatore della Juventus.