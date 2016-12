"Juve, dilettanti e vergognosi"

foto SportMediaset Andrea Della Valle non ha mandato giù l'affare sfumato con Berbatov e si scaglia contro la Juventus senza mezzi termini: "Quella sul bulgaro è stata un'intromissione vergognosa e dilettantesca - ha detto al sito ufficiale della Fiorentina Violachannel -. Mai mi sarei aspettato un simile comportamento da quella società e da quel presidente. Forse pensano che per i risultati tutto sia lecito". Ci ha pensato su un giorno, poi è tornato alla carica.non ha mandato giù l'affare sfumato cone si scaglia contro lasenza mezzi termini: "Quella sul bulgaro è stata un'intromissione vergognosa e dilettantesca - ha detto al sito ufficiale della Fiorentina Violachannel -. Mai mi sarei aspettato un simile comportamento da quella società e da quel presidente. Forse pensano che per i risultati tutto sia lecito".

"Alla Fiorentina non la pensiamo affatto così - ha concluso -. Mai mi sarei aspettato un simile comportamento da quella Società e da quel Presidente''. Parole decise che seguono il durissimo comunicato diramato mercoledì scorso dopo il voltafaccia del giocatore e l'intromissione del club bianconero e del Fulham in un'operazione che la Fiorentina aveva già definito con il Manchester United e lo stesso Berbatov che infatit stava raggiungendo Firenze su un volo in business class pagato dalla società viola per firmare il contratto.