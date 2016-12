Europa League: la Lazio schianta il Mura

- Tutto facile per la, che, dopo il 2-0 dell'andata, all'Olimpico batte 3-1 il Mura 05 e si qualifica per la fase a gironi dell'. Partita a senso unico: a sbloccare èal 29' con un sinistro potente. Il raddoppio al 42' con, smarcato benissimo da Scaloni. Il tris è ancora diche, al 10' della ripresa, si trova da solo davanti a Drakovic e non perdona. Nel finale gol della bandiera del Mura con Travner.

LA PARTITA

Partenza un po' in sordina per la squadra di Petkovic, con il primo squillo che arriva soltanto al 24', grazie auna bella punizione di Zarate dal limite che trova Drakovic attento e bravo a deviare la palla in angolo. Sei minuti più tardi però arriva il primo gol dei biancocelesti: Kozak, dopo una serie di rimpalli, controlla bene la sfera dentro l'area avversaria e fulmina il portiere con un potente sinistro sotto la traversa. Al 32', poi, Zarate calcia da buona posizione su Drakovic, il suo appuntamento con il gol però è solo rimandato. A tre minuti dal termine della prima frazione, infatti, dopo la prima occasione degli ospiti (al 34'), sventata bene da Bizzarri, l'argentino, servito da Scaloni, chiude di fatto il match con un bel destro da dentro l'area. Al 44', infine, il portiere degli ospiti salva il risultato, prima su Lulic e poi su Scaloni.

La ripresa inizia esattemente nello stesso modo in cui era terminato il primo tempo, con i padroni di casa che si rendono subito pericolosi con un voglioso Zarate (al 3'), prima di centrare il 3-0 grazie a Kozak che, al 10', tutto solo davanti al portiere avversario, lo supera con un diagonale imprendibile. A seguire Hernanes, Candreva e Rozzi non riescono a calare il poker per i biancocelesti, con Drakovic sempre attento fra i pari. Distratti, invece, i difensori della Lazio che, ad un minuto dal triplice fischio, su una punizione dalla trequarti, lasciano solo in area Travner, lesto a controllare bene il pallone ed a battere Bizzarri, fissando il punteggio sul definitvo 3-1.

IL TABELLINO

LAZIO-MURA 3-1

Lazio (4-4-2): Bizzarri 5,5; Scaloni 6,5, Biava 6, Dias 6, Cavanda 6,5; Gonzalez 6 (16' st Rozzi 6), Onazi 7,5, Hernanes 6,5 (34' st Konko s.v), Lulic 6 (20' st Candreva 6); Kozak 8, Zarate 7. All. Petkovic 6,5

Mura (4-4-2): Drakovic 6,5; Marusko 5,5, Travner 6, Kramar 6, Janza 6; Bohar 5,5 (1' st Buzeti), Horvat 6 (39' st Kouter s.v.), Majer 5,5, Vas 6 (43' st Kozar s.v.); Eterovic 5,5, Fajic 6. All. Bogatinov 6

Arbitro: Trattou

Marcatori: 29', 10' st Kozak, 42' Zarate (L), 43' st Travner (M)

Ammoniti: 38' Horvat (M), 20' st Rozzi (L)