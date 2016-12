Psg, quasi rissa tra Ibra e Nené

foto SportMediaset 13:08 - Non è iniziata nel migliori dei modi l'avventura di Ibrahimovic al Psg: dopo i tre pareggi consecutivi in tre giornate di Ligue 1, ora arriva anche la "rissa" sfiorata con il compagno di squadra Nené. Secondo alcuni quotidiani francesi, i due giocatori, dopo alcuni colpi bassi durante l'allenamento, sarebbero quasi arrivati alle mani e, solo, grazie all'intervento dei compagni di squadra, la "rissa" sarebbe stata evitata. - Non è iniziata nel migliori dei modi l'avventura dial: dopo i tre pareggi consecutivi in tre giornate di, ora arriva anche la "rissa" sfiorata con il compagno di squadra. Secondo alcuni quotidiani francesi, i due giocatori, dopo alcuni colpi bassi durante l'allenamento, sarebbero quasi arrivati alle mani e, solo, grazie all'intervento dei compagni di, la "rissa" sarebbe stata evitata.

Il malumore tra i due, però, non è nuovo. Già all'arrivo di Ibrahimovic al Psg, l'attaccante brasiliano aveva manifestato poco entusiasmo, soprattutto all'idea di dover cedere allo svedese la maglia numero dieci. Entusiasmo finito sotto i tacchi dopo un'entrata poco corretta di Ibra proprio sul brasiliano e, in un'altra occasione, su Menez.



La situazione non è insomma facile per Ancelotti che, oltre, a dover gestire il malumore dei tifosi e, forse, della società, per l'avvio di campionato poco brillante, deve anche tenere a bada le mani di Ibra e Nenè.