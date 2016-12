Stramaccioni: "Col Vaslui siamo in emergenza"

- Dopo il 2-0 dell'andata la qualificazione ai gironi diè a un passo per l', manon si fida del. "Ci hanno messo in difficoltà e noi siamo in emergenza". Problemi soprattutto a centrocampo: "E' lì il nodo, metterò in campo il resto della squadra in base a chi recupera in mezzo. Turnover? La qualificazione prima di tutto". Sul mercato: "? Se resta sono felice, ma la sua partenza è programmata da tempo".

L'obiettivo è chiaro e ben preciso: passare il turno e qualificarsi alla fase a gironi di. Per farlo l'didovrà difendere il 2-0 dell'andata in Romania, in casa contro il, un avversario che il tecnico non snobba. "Stiamo preparando il match con grande attenzione per tre motivi. Il Vaslui è un'ottima squadra che ci ha messo in difficoltà. La qualificazione è importantissima e siamo in emergenza. Servirà l'entusiasmo dei tifosi". Contro i romeni però ci sarà poco spazio per il turnover: "Penserò al centrocampo da mettere in campo in base a chi recupererà. La qualificazione è più importante di qualche minuto di riposo.? Davanti non c'è bisogno di ruotare troppo, la sua presenza dipenderà da chi verrà messo a centrocampo".

Nella conferenza stampa c'è spazio anche per parlare di mercato, in entrata e in uscita: "Sono d'accordo di permettere a Julio Cesar di salutare i tifosi prima del match con la Roma. Ha scritto pagine importanti qui. Maicon? Il suo addio è programmato dall'inizio, vedremo. Se dovesse rimanere sarei comunque felice. Alvarez e Coutinho invece rientrano nei miei piani, l'unica cosa che resta in sospeso è proprio il terzino destro anche se ho Zanetti".

STRAMACCIONI NE CONVOCA 22: C'E' ANCHE MAICON

Portieri: 12 Castellazzi, 27 Belec, 32 Cincilla; Difensori: 4 Zanetti, 6 Silvestre, 13 Maicon, 23 Ranocchia, 25 Samuel, 33 Mbaye, 40 Juan Jesus, 42 Jonathan, 44 Bianchetti, 55 Nagatomo; Centrocampisti: 10 Sneijder, 14 Guarin, 19 Cambiasso, 24 Benassi; Attaccanti: 7 Coutinho, 8 Palacio, 22 Milito, 88 Livaja, 99 Cassano.