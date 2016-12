Calcioscommesse, Tnas: "Niente sospensiva per Conte"

foto SportMediaset Correlati Conte, Petrucci sta con Zeman

"Accuse infamanti" 10:19 - Difficile capire se si tratti di una vittoria o di una sconfitta, ma per Antonio Conte la decisione del Tnas è sicuramente un passo in avanti. Il Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport del Coni ha infatti accolto la procedura d'urgenza contro la sentenza di secondo grado del processo sul calcioscommesse, ma ha respinto la richiesta dei legali del tecnico della Juve di sospendere la pena in attesa di verdetto definitivo.

In particolare, è scritto, "il presidente, ravvisata la sussistenza di ragioni d'urgenza per la definizione della controversi e ritenuto insussistente, anche per l'ormai prossima costituzione del Collegio arbitrale, la situazione di particolare gravità e urgenza, richiesta per l'adozione del provvedimento cautelare, ha ridotto a un terzo il termine di pronuncia del lodo".



Inoltre, "ha ridotto a un terzo il termine a disposizione della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il deposito di quanto previsto dall'art. 12 del Codice, fissando termine fino al 5 settembre 2012 per l'adempimento". Il presidente "ha respinto l'istanza cautelare presentata, ai sensi dell'art. 23 del Codice, da Antonio Conte, con salvezza, ovviamente, della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta".