Champions: tutti i preliminari

Tutto scritto o quasi nel ritorno dei play-off della. L'unica squadra in grado di ribaltare il risultato dell'andata è, che supera 2-0e rimedia alla sconfitta di 6 giorni fa. In rete per i belgi Mbokani e Yakovenko (44'). Nessuna emozione in Grecia, dove iltiene lo 0-0 e si qualifica. Avanti anche il, che pareggia 1-1 sul campo del Kiryat e la, che vince 1-0 in casa del Maribor.

21' st Lencse (K), 44' st Pavlov (B)Non riesce al Kiryat la rimonta da Champions. A chiudere i conti ci pensa, a tempo scaduto, l'ex Pavlov, che annienta le residue speranze degli israeliani e si qualifica per la fase finale

ANDERLECHT - AEL LIMASSOL 2-0 (and 1-2)

Marcatori: 36' st Mbokani, 44' st Yakovenko



Tutto facile o quasi per l'Anderlecht, che domina l'incontro e, nella ripresa, riesce a mettere a punto la rimonta. A portare i belgi nella fase finale della Champions ci pensano Mbokani e Yakovenko. Inutile il forcing finale dell'Arl Limassol

MARIBOR - DINAMO ZAGABRIA 0-1 (and 1-2)

Marcatori: 12' Tonel



Qualificazione praticamente mai in discussione, perché il Maribor non riesce a rendersi mai pericoloso e va sotto dopo appena 12'. Una rete che è una pietra tombale sulle speranze del Maribor

PANATHINAIKOS - MALAGA 0-0 (and 0-2)



Partita brutta, con pochissime emozioni. Praticamente mai un tiro in porta se non una conclusione nel finale degli spagnoli che amministrano il risultato dell'andata ed entrano nelle 32 dei gironi