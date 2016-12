Niente Champions per l'Udinese

LA PARTITA

Niente da fare per l'e per, il tabellone principale di Champions per il secondo anno consecutivo resterà solo un sogno accarezzato e nulla più. Ancora una il playoff si è dimostrato un ostacolo insuperabile per i bianconeri costretti a ingoiare il boccone amaro con il beffardo quanto azzardato "" fallito da, l'unico dei dieci rigoristi a sbagliare.

Sarebbe ingiusto però addossare tutte le responsabilità dell'eliminazione al giovane brasiliano che sicuramente vanterà, da oggi, un bel debito nei confronti dei suoi nuovi tifosi. Un gesto coraggioso, da eroe se le cose vanno bene, da ultimo della classe se le cose, come contro Beto, ti vanno male. Ma l'Udinese anche contro il Braga ha mostrato i limiti delle prime due uscite stagionali. Una squadra ordinata, attenta, fisica... ma solo per un tempo. Abbastanza cinica, è vero, considerato che tra andata e ritorno ha capitalizzato quasi tutte le occasioni avute, ma anche tremendamente in ritardo di condizione per poter reggere a certi ritmi per novanta minuti. Proprio come in Portogallo infatti dal secondo tempo in poi la manovra è stata quasi totalmente in mano allo Sporting Braga di Peseiro che ha trovato il gol, meritato, dopo un buon quarto d'ora d'assedio alla porta di Brkic. Certo il rammarico in casa Udinese c'è ed è tanto, soprattutto pensando agli errori sottoporta di Armero. I nuovi Willians e Maicosuel alla fine non hanno offerto una prova convincente, dimostrando che non sempre pescare semi-sconosciuti dà i suoi frutti nell'immediato. Il Braga però non ha rubato nulla sul campo, ha saputo essere pericoloso ed aspettare, vincendo poi alla lotteria dei rigori. Peseiro s'è preso così la rivincita per quel lontano 2005 (l'Udinese eliminò il suo Sporting Lisbona). Una vendetta servita fredda, come un buon gelato, e come tale, servito col cucchiaio. A certi livelli, certi dettagli fanno la differenza. Per l'Udinese, il super campionato scorso rimarrà nella storia, ma il campo ha deciso che nonostante tutto sarà ancora solo Europa League.