Alex Del Piero andrà in Svizzera al Sion

Salta l'affare Osvaldo 18:34 - Lunedì c'è stato l'incontro tra la dirigenza del Sion e l'entourage di Alex Del Piero. Nelle ultime ore trapela un certo ottimisimo sulla trattativa che sembra possa andare in porto nei prossimi giorni. A conferma del probabile affare arrivano anche le parole del ds del Sion, Marco De Gennaro: "Abbiamo presentato il progetto Sion, domani o dopodomani si arriverà a una decisione". La bandiera juventina avrebbe rifiutato altre quattro offerte. - Lunedì c'è stato l'incontro tra la dirigenza dele l'entourage diNelle ultime ore trapela un certosulla trattativa che sembra possa andare in porto nei prossimi giorni. A conferma del probabile affare arrivano anche le parole del ds del Sion, Marco De Gennaro: "Abbiamo presentato il progetto Sion, domani o dopodomani si arriverà a una decisione". La bandiera juventina avrebbe rifiutato altre quattro offerte.

Dopo essersi preso qualche mese di riposo per poter decidere con tutta calma e serenità dove proseguire la sua carriera, Del Piero sembra aver scelto il Sion, squadra svizzera dove gioca già Gennaro Gattuso. Scartate tutte le altre offerte. Il direttore sportivo della squadra elvetica ha confessato che l'ex giocatore del Milan avrebbe avuto un ruolo importante nella decisione di Alex.



Non solo la presenza di Gattuso, ma anche il progetto della squadra e la vicinanza a Torino: "Abbiamo presentato il progetto Sion, quello che il club vuole provare a fare e abbiamo ascoltato le idee di Del Piero sul suo futuro.La Svizzera è uno dei posti più vicini a Torino che gli può dare l'opportunità di vincere e non uscire dall'Europa", ha dichiarato De Gennaro.