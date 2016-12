Julio Cesar, bye bye Inter

- Con l'arrivo dil'Inter ha chiesto adi cercarsi una nuova destinazione, non rientrando più nei piani della società. Dopo i sondaggi di Roma e Tottenham, ad assicurarsi le prestazioni del portiere è ilcon il club inglese, il brasiliano ha raggiunto un accordo quadriennale a 2,5 milioni a stagione. Già pronta la buonuscita da parte dell'Inter. Julio Cesar ha già sostenuto le visite mediche e ha firmato il contratto.

Questo, almeno, è quanto sostiene Globoesporte, secondo cui è tutto fatto. I due club, però, non hanno ancora ufficializzato l'affare. Julio Cesar percepirà una buonuscita di circa 3 milioni. La moglie del brasiliano Susana Werner ha già salutato via Twitter i tifosi nerazzurri: "Amo l'inter e rimarrà sempre nel mio cuore, ho tanti bei ricordi. Vi ringrazio tutti".



Giornata di uscite dall'Inter: ufficializzata anche la cessione in prestito di Samuele Longo all'Espanyol, dove lo scorso anno ha fatto esperienza Coutinho.