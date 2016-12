Shanghai, nubi sul futuro di Drogba e Anelka

- Si addensano delle nubi sul futuro 'cinese' di Didiere Nicolas. I due attaccanti potrebbero infatti essere messi sul mercato dallose non si risolveranno i contrasti tra gli azionisti del club. Come rende noto il 'Daily Mail', il presidente Zhu Jun, detentore deldelle azioni della società, minaccia di bloccare gli investimenti se non verrà esaudita la richiesta di maggior controllo del club.

L'accordo iniziale prevedeva che la quota azionaria di Jun, entrato nella società nel 2007 e controllore insieme ad altre cinque imprese di proprietà statale, sarebbe salita oltre il 70%. Secondo i media locali, Zhu avrebbe versato nelle casse più di 60 milioni di sterline, più di 75 milioni di euro, negli ultimi cinque anni e mezzo.

Se la situazione non si sbloccherà, il presidente, che in pratica paga i salari di tutta la rosa, potrebbe decidere di pagare in proporzione alla sua quota azionaria, il 28,5%. Una minaccia che porterebbe serie ripercussioni sulla gestione economica dello Shenhua, che si vedrebbe così costretto a vendere i big per salvare il bilancio. In pole position, ovviamente, le due stelle Drogba-Anelka, che guadagnano circa 250mila sterline a settimana. L'attaccante ivoriano è arrivato in Cina lo scorso giugno firmando un contratto di due anni e mezzo. Anelka, suo ex compagno al Chelsea, si era unito allo Shenhua nel dicembre del 2011 siglando un accordo per due stagioni