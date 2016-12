Kakà, il Poggibonsi apre: "Si può fare"

Nel futuro di, oltre al classico amore chiamato, potrebbe esserci una squadra toscana di, militante nel girone B di Seconda Divisione: il. L'accostamento, del tutto fortuito e scherzoso, è stato suggerito sia dall'attaccante brasiliano che dalla dirigenza del piccolo club in. Perchè? Kakà, a quanto pare, avrebbe confidato ai compagni di squadra che sarebbe disposto a tutto per lasciare il Real Madrid: "Voglio andar via - avrebbe detto Ricky - Che sia per il Milan o il Poggibonsi: voglio andare via da qui".

Le dichiarazioni, subito rimbalzate in Italia, non hanno fatto scattare dalla sedia Adriano Galliani, già intenzionato a chiudere l'affare prima della fine del mercato. Ma hanno provocato un piccolo e piacevole smarrimento emotivo nei tifosi e nel presidente del club toscano. "Non posso che confermare il nostro interessamento nei confronti di Kakà" ha sorriso il presidente Antonello Pianigiani attraverso il sito ufficiale della squadra. Anche se ha ammesso che "molto probabilmente sarà difficile trovare l'accordo da un punto di vista economico, almeno per questa stagione".

E per la prossima? I tifosi sono autorizzati a sperare. Scherzi a parte! Eppure, se il Poggibonsi non potrà mai concedersi il lusso di schierare in campo il brasiliano, può andar fiero delle parole di Ricky. Che conosce Poggibonsi e, magari, un giorno ci porterà in gita i suoi bambini. Passando prima dalla solita Milano.