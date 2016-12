Caso Conte, Petrucci sta con Zeman

foto SportMediaset Correlati Zeman: "Dormo bene, la Juve no" 15:05 - Nella querelle tra Zeman e Conte si inserisce Gianni Petrucci. Il boemo aveva apertamente criticato il duro sfogo dell'allenatore della Juve dopo la sentenza d'appello sul calcioscommesse. "Certe parole ai miei tempi erano da squalifica", ha fatto notare Zeman. "Quello che conta sono i regolamenti - gli ha fatto eco il presidente del Coni -. Zeman a volte dice quello che la gente pensa ma non ha il coraggio di dire". - Nella querelle trasi inserisce. Il boemo aveva apertamente criticato il duro sfogo dell'allenatore della Juve dopo la sentenza d'appello sul calcioscommesse. "Certe parole ai miei tempi erano da squalifica", ha fatto notare. "Quello che conta sono i regolamenti - gli ha fatto eco il presidente del Coni -. Zeman a volte dice quello che la gente pensa ma non ha il coraggio di dire".

Petrucci dunque sta con Zeman e torna a chiedere "rispetto delle regole". I toni della conferenza stampa di fuoco di Antonio Conte non gli sono piaciuti. E non lo manda a dire, proprio come il mister giallorosso, che con il suo stile aveva già punzecchiato l'allenatore della Juventus.



Precisando di parlare "a carattere generale" e sforzandosi comunque di non riferirsi direttamente alle parole di Conte, il presidente del Coni ha precisato il suo punto di vista sulla questione. "Non si può ritenere che i responsabili del calcioscommesse siano i giudici - ha spiegato, condividendo le parole di Abete a Coverciano -. Il calcio è uno sport affascinante, rovinato dai suoi stessi attori". "Il calcio italiano funziona, ma sarebbe meglio se stesse più zitto", ha poi chiosato Petrucci.