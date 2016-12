Troppo Napoli: 3-0 al Palermo

- Nonostante qualche assenza di troppo e una condizione fisica approssimativa, ilsupera la prima prova del fuoco di questo campionato. La squadra didomina la scena in lungo e in largo e, in trasferta, si sbarazza agevolmente del: finiscecon i gol dial 48' del primo tempo, di Maggio (78') e Cavani (89') nella ripresa. I rosanero, mai veramente in gara, hanno un paio di occasioni ma De Sanctis si oppone.

LA PARTITA

La qualità della rosa di Mazzarri, di fronte a un mercato povero di soldi e contenuti, aveva già dato segnali importanti. Le prime due gare ufficiali della stagione – in Supercoppa con la Juve e la sfida del 'Barbera' – ne sono state la conferma: questo Napoli si candida seriamente a una corsa di testa. Primo, secondo o terzo posto resta da vedere. La squadra, però, sembra maturare ogni giorno che passa. Palermo ne è la prova tangibile: contro il caldo e avversari tosti, marchiati a dovere da Sannino durante l'estate, il Napoli gioca un calcio superiore. Per tecnica e intelligenza. Riuscendo a sopperire con l'ottima organizzazione di gioco e con i suoi schemi sempre più collaudati, a una condizione fisica così così.

La prima vittima della fatica si chiama Lorenzo Insigne. Il più giovane e il più peperino. Dopo una gara pratica, con qualche spunto e l'assist dell'1-0, l'ex Pescara – sostituto del più blasonato Pandev - cede ai crampi e abbandona la scena. I suoi compagni se la cavano a dovere, come nel resto della partita. Il Napoli parte forte, si affida a un prudente 3-5-1-1, che diventa presto 3-4-3, con Hamsik bravo a buttarsi negli spazi e dirigere le operazioni. A sinistra manca spinta (Zuniga e Dossena sono entrambi squalificati e Aronica è lì per necessità), così Maggio si traveste da superman e raddoppia la dose di scatti a inserimenti. Il Palermo tira in porta per primo, ma china il capo e subisce presto l'arrembaggio: le occasioni migliori capitano a Marekiaro e Cavani, che dopo una discesa travolgente si fa prendere il tempo da Cetto. Poi, al 42', lo stesso Matador si divora un'occasione sottoporta, spedendo un tap-in da due passi (o forse meno) sulla traversa. Come il più sciagurato dei Robinho. Ma per il primo tempo non è ancora tutto: il Palermo tira i remi in barca con qualche secondo d'anticipo, Hamsik lo scotta con un bolide all'incrocio. Gara in discesa.

Perché nella ripresa, nonostante qualche timido fischio del pubblico, i rosanero proprio non si scuotono. E' il Napoli, a tratti, a rimettere in partita gli avversari: specialmente sui calci piazzati, quando le marcature vanno a farsi benedire e Cetto - prima di Miccoli - ha una buona occasione per sfondare. De Sanctis para, ma il contatto sul difensore fa gridare al rigore. Mazzarri detta la linea dalla panchina. La squadra non si smarrisce e continua a macinare. Non che le occasioni si contino a grappoli, ma il Napoli non denota mai segni di sofferenza. E se Insigne esce – come detto – per crampi, l'ingresso di Vargas (al posto di uno spento Inler) restituisce quel pizzico di profondità di cui ci si era privati dall'inserimento di Dzemaili. Una profondità utile a spaccare in due i rosanero. Da un lancio ben calibrato di Hamsik, nasce il controllo e la conclusione di Maggio, che imbuca per il 2-0. Da un altro cross, di Vargas appunto, il tocco comodo di Cavani, che vale il 3-0 e una sensazione di superiorità che, a inizio campionato, non è sempre dato trovare.