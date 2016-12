Adriano: "Se fallisco mi ritiro"

- La nuova avventura con ilpotrebbe essere l'ultima danza della carriera di. L'Imperatore, in attesa di tornare in campo con la società rubonegra, non si nasconde: "E' la mia ultima chance - ha detto l'attaccante -. Se fallisco, andrò dalla mia famiglia e dai miei amici e dirò che è finita". Dopo tanti, non c'è ottimismo attorno all'ex interista: "E' normale che le persone dubitino di me, il potere mi ha logorato".

Dal periodo interista in poi, e con la perdita del padre, la carriera di un potenziale fenomeno ha subito una netta inversione di tendenza: "Quando ho lasciato l'Inter (nel 2009, ndr) guadagnavo 7 milioni di euro all'anno. Avete idea di quanti sono? Eppure ho detto basta. L'ho fatto per il mio benessere, eppure tutti pensavano fossi pazzo. Ma non lo ero perché i soldi non comprano la felicità e il denaro, alle volte, dà alla testa. A me è successo. Avevo sei o sette auto in garage - continua il brasiliano nel suo racconto a 'Globoesporte' -, Ferrari, Porsche. Il potere è difficile da gestire. Quando è morto mio padre, quando è uscito dalla mia vita, sono rimasto molto scosso e ho cercato di ricostruirmi".

Da lì solo qualche parentesi (come Roma e Corinthians) finite prematuramente a causa di comportamenti non irreprensibili: "Adriano è un calciatore che ha una personalità molto forte ma non dovete dare retta a tutto quello che si dice su di me. Chi non va a prendersi una birra o va a mangiare qualcosa con gli amici? Lo fanno tutti ma quando lo fa Adriano lo sa tutto il mondo. E' questo che mi fa arrabbiare". Adesso la voglia di rivoltare pagina, in quel Flamengo che fu l'ultima squadra - nel 2009/10 - a vederlo splendere (con 19 gol all'attivo, ndr): "Quando ho saputo che la maglia numero 10 era rimasta libera, ho pensato a un segno del destino. Sarò sincero come sempre, non mi nascondo, so che questi mesi saranno di preparazione perché il mio anno sarà il prossimo. La gente non crede in me ma spero riesca ad avere pazienza".

Adriano ha firmato un contratto annuale, sarà pagato in base ai gol e agli obiettivi raggiunti. Spera di rinascere, altrimenti dirà basta a una carriera tormentata. Parola sua, parola d'Imperatore.