Galliani: "Io mantengo le promesse"

foto SportMediaset 20:05 - Dopo l'attacco di Cassano ("Galliani faceva tanto fumo e poco arrosto, non ha mantenuto le promesse"), prima di Milan-Sampdoria arriva la risposta dell'a.d. rossonero: "E' la prima volta che mi capita che un giocatore dica queste cose - dice Galliani -. Se avessi fatto una promessa l'avrei mantenuta. Non ho mai promesso di prolungare contratti, figuratevi se ho voglia di rinnovare, nel 2011, un contratto che scade nel 2014". - Dopo l'attacco di("Galliani faceva tanto fumo e poco arrosto, non ha mantenuto le promesse"), prima diarriva la risposta dell'a.d. rossonero: "E' la prima volta che mi capita che un giocatore dica queste cose - dice-. Se avessi fatto una promessa l'avrei mantenuta. Non ho mai promesso di prolungare contratti, figuratevi se ho voglia di rinnovare, nel 2011, un contratto che scade nel 2014".

Galliani ha parlato anche del possibile affare Kakà: "La situazione è chiara. Il Real vuole cederlo a titolo definitivo, noi vogliamo prenderlo in prestito, se cambiano idea mi fiondo a Madrid, altrimenti non si può fare nulla". Nessun intervento in programma, invece, per quanto riguarda la difesa: "Abbiamo cinque difensori centrali e 4 esterni, siamo assolutamente coperti".