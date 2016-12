Super Jovetic e la Fiorentina batte l'Udinese

LA PARTITA

Passato, presente e... Futuro. La Fiorentina riparte dal suo gioiello: Stevan Jovetic. La decisione della società gigliata di trattenerlo, nonostante le offerte milionarie, ha pagato nella prima giornata di campionato. Manca solo una settimana alla fine del mercato e bisognerà resistere all'assalto del Manchester City. Il montenegrino, supportato da un ottimo centrocampo e dal compagno di reparto Ljajic, è stato indubbiamente il migliore in campo: tutte le azioni offensive dei padroni di casa passavano per i suoi piedi. La creatura di Montella sta prendendo forma e i primi segnali sono estramemente positivi. Dopo un primo tempo ben giocato, ma chiuso in svantaggio, la Viola è uscita nella ripresa e ha dominato in lungo e in largo. Sia per numero di occasioni, sia sul piano del gioco con un possesso palla perfetto. Il folto centrocampo di Montella ha trovato la qualità di Borja Valero, vero cervello dai piedi superbi di questa nuova Fiorentina. Lo spagnolo si completa con Pizarro, anche lui neoacquisto: i due già si trovano alla perfezione. L'ex tecnico del Catania dovrà lavorare, invece, ancora sulla difesa, un po' disattenta in qualche occasione. E con una prima punta di peso, che dovrebbe arrivare in questa settimana, la Fiorentina si candida per un ruolo da vera protagonista in questo campionato. C'è anche la ciliegina sulla torta: è tornato anche l'entusiamo di tutta Firenze e della proprietà. Un inizio perfetto.

Dall'altra parte c'è l'Udinese che esce sconfitta dal Franchi di Firenze, ma con la testa alla Champions League. Martedì c'è il ritorno con il Braga e Guidolin, d'accordo con la società, ha fatto riposare tutti i big, da Basta a Di Natale. Nella "squadra B" hanno così trovato spazio i vari Heurtaux, Battocchio, Maicosuel e Muriel. Nessuno ha demeritato e nel primo tempo hanno costruito qualcosa di importante. Soprattutto gli ultimi due che, al 28', hanno duettato alla perfezione e hanno bucato la difesa viola. Gol all'esordio in Serie A per il brasiliano prelevato dal Botafogo. Nella ripresa, come a Braga, la squadra friulana è calata fisicamente e ha subito l'offensiva dei padroni di casa. Al 22' è stata anche sfortunata quando il tiro di Jovetic è stato deviato da Danilo ed è finto alle spalle del portiere Brkic, ottimo come mercoledì in Champions. Da qui in poi solo una squadra in campo e il gol del 2-1 è divenuto realtà nel recupero grazie a una perla di Jo-Jo. Rete che era nell'aria: all'88' palo pieno di Pasqual su punizione. Una sconfitta che fa male per i bianconeri, ma ora non c'è tempo per pensarci: lo Sporting Braga è alle porte.