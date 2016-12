Thiago: "Al Psg per fare la storia"

Presentazione in grande stile per. Il difensore è stato accolto come una rockstar e nella sua prima conferenza parigina ha dichiarato: "I soldi non sono la priorità. Sono qui per scrivere una nuova pagina della mia storia". Il brasiliano ha ripercorso le fasi della trattativa: "Quando Berlusconi bloccò tutto rimasi un po' interdetto". Su Cassano: "Sono turbato dal suo passaggio all'Inter, la squadra rivale, non me l'aspettavo".

Thiago Silva ha lanciato una frecciatina all'amico Fantantonio: "Non immaginavo che avrebbe fatto la scelta di passare all'Inter, la squadra rivale, così in fretta. Ma lo capisco, nel calcio succede, e gli auguro tutto il meglio e la migliore riuscita. Avevamo una grande amicizia e questa resterà". Poi una stoccatina anche a Berlusconi che, in un primo momento, bloccò il suo trasferimento in Francia: "In quel momento sono rimasto un po' interdetto - ha raccontato - ma allo stesso tempo ero tranquillo, perché ero occupato, e stavo lavorando bene con la nazionale brasiliana. Ora sono felice di essere qui, anche con la mia famiglia, e spero di poter fare bene come al Milan anche nel Paris Saint-Germain".

Thiago Silva voleva il club transalpino: "Prima di arrivare qui non guardavo molto il campionato francese, ma devo confessare che da quando Leonardo e Ancelotti sono venuti qui ho iniziato ad interessarmene sempre di più, a pensare che sarei potuto venire qui. Oggi sono contento, sono convinto di questo progetto di cui voglio fare parte".

Un messaggio ribadito più volte, pur ammettendo la malinconia nel lasciare Milano: "Non è stato facile, ne' per me ne' per la societa', ma e' la mia scelta, la rivendico e ne sono contento', ha detto Silva, ''sono stato tre anni al Milan, non ho niente di cui lamentarmi, sono stato trattato molto bene fin dall'inizio. Da parte mia ho dato tutto, ho dato il meglio che potevo". In chiusura, non è mancato un piccolo messaggio ai tifosi rossoneri, a cui il difensore brasiliano ha rivolto un saluto e un augurio di buona fortuna, ammettendo di averli lasciati ''con grande tristezza''.